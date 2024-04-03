Мишустин назвал в Госдуме принципы изменения налогов
Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения задач России и ее регионов, но и сокращать неравенство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
«Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии наших субъектов, учитывать уровень доходов граждан и компаний», — отметил премьер.
По словам Мишустина, предстоящие изменения в налоговой сфере должны работать на благо россиян, экономики и страны в целом.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Он также предложил «закрыть всяческие лазейки», используемые рядом компаний для ухода от налогов или занижения платежей.
Позднее Путин выступил за проработку введения прогрессивной шкалы налогообложения. Он призвал «создать такую [налоговую] систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет».
Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.
Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась прежней — 13%, а доходы сверх этого уровня облагаются по ставке 15%.
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