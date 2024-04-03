 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Мишустин заявил о снижении зависимости России от сырьевого экспорта

Мишустин: экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российская экономика становится менее зависимой от экспорта сырья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед Госдумой. Трансляцию ведет РБК.

«Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть», — сказал он.

По словам премьера, рост экономики возможен благодаря ответственной бюджетной политике. Доходы федерального бюджета выросли на 5% по сравнению с показателем 2023 года и превысили 29 трлн руб.

«Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции», — заключил Мишустин.

Два сценария развития экспорта от ЦБ: по какому из них пойдет Россия
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что оборот внешней торговли России за январь—сентябрь 2023 года составил $530,2 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее. По данным ФТС, снизился экспорт, сильнее всего из России в Европу — на 70%.

По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики России статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%, следует из данных Росстата. Снижение показателя может быть связано как с обычными рыночными изменениями, так и с санкционными ограничениями, объяснили эксперты.

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
Персоны
Михаил Мишустин экспорт сырье экономика России
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
Экономика
Белорусских маркетологов обвинили в срыве плана по экспорту в Россию
Экономика
Эксперты оценили возможность России заработать на экспорте воды в ЕС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание Политика, 14:17
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования в финале Кубка России Спорт, 14:13
Мишустин назвал число потративших маткапитал на жилье семей Недвижимость, 14:10
Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% в 2023 году Экономика, 14:10
Халвинг биткоина не обанкротит майнеров. Что на это влияет Крипто, 14:07
В школе на севере Москвы во время уроков обрушились плиты потолка Общество, 14:05
WSJ узнала, что Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам Политика, 14:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Ротенберг объявил расширенный состав сборной «Россия 25» на майское турне Спорт, 14:01
Мишустин в Госдуме отчитался о выполнении шести задач Экономика, 14:00
Риелторы спрогнозировали рост цен на жилье из-за отмены льготной ипотеки Недвижимость, 14:00
Мишустин заявил, что разделяет «желание возмездия» за теракт в «Крокусе» Политика, 13:56
Работодателям могут выдать субсидии в 2024 году. Как еще поддержат бизнес Pro, 13:54
Столтенберг призвал помогать Украине долгосрочными обязательствами Политика, 13:48
Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС Политика, 13:41