Мишустин заявил о снижении зависимости России от сырьевого экспорта

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Российская экономика становится менее зависимой от экспорта сырья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед Госдумой. Трансляцию ведет РБК.

«Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть», — сказал он.

По словам премьера, рост экономики возможен благодаря ответственной бюджетной политике. Доходы федерального бюджета выросли на 5% по сравнению с показателем 2023 года и превысили 29 трлн руб.

«Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции», — заключил Мишустин.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что оборот внешней торговли России за январь—сентябрь 2023 года составил $530,2 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее. По данным ФТС, снизился экспорт, сильнее всего из России в Европу — на 70%.

По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики России статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%, следует из данных Росстата. Снижение показателя может быть связано как с обычными рыночными изменениями, так и с санкционными ограничениями, объяснили эксперты.