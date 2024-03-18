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Выборы президента России ,  
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Путин заявил о необходимости стабильности налогообложения на шесть лет

Путин заявил о необходимости стабильности налоговой системы на шесть лет
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Выборы президента России
Путин призвал к аккуратности в изменении налоговой системы. Ранее он заявил, что поддерживает введение прогрессивной шкалы налогов; в Думе подтвердили, что вместе с правительством работают над поправками в Налоговый кодекс
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Решения по изменению налогообложения в России должны быть выверенными, нужно искать «золотую середину», заявил президент Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства, которые не одержали победу на выборах. Трансляция встречи шла на «Россия 24».

«Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет. <...> Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными», — сказал он.

Об этом Путин заявил в контексте вопроса о выравнивании зарплат в социальной сфере по стране. На это нужно искать источники финансирования, отметил Путин. Об этой проблеме на встрече заявили Николай Харитонов, баллотировавшийся от КПРФ, и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По итогам подсчета 100% голосов на выборах президента России Путин набрал 87,28% голосов. У Харитонова — 4,31%, Слуцкого — 3,2%, у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,85%. Явка составила 77,44%.

Для Путина это рекордный личный результат за пять выборов, в которых он участвовал. Пост он будет занимать в течение следующих шести лет.

Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога
Экономика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

13 марта Путин сообщил, что считает необходимым проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения в России. По его словам, планируется «снизить налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий. По мнению президента, россияне совершенно нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения и даже ярые сторонники плоской шкалы с этим согласны. В свою очередь, бизнесмены просят, чтобы власти определились с системой налогообложения, сделав ее стабильной, «вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса», добавил он.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков после этого сообщил, что на уровне Госдумы и правительства ведется работа по поправкам в Налоговый кодекс. Он выразил мнение, что повышенную ставку НДФЛ в 15% можно установить для тех, чей годовой доход превышает 1 млн руб., а если он более 5 млн руб., то следует взимать налог по ставке 20%.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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