Силуанов заявил о проработке «справедливого налогообложения» в России

Глава Минфина сообщил о подготовке ведомством предложений по переходу на «справедливое налогообложение». По его словам, новые принципы будут зафиксированы до 2030 года

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Законодательные инициативы по поводу дифференциации налогообложения уже есть, заявил министр финансов Антон Силуанов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями <...>. Будем работать и с бизнесом», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, предложения будут внесены в правительство в этом году для обсуждения и «проговорены с парламентом». Глава Минфина выразил уверенность, что «решение для успешной реализации всех тех инициатив, которые сегодня были озвучены» будет найдено.

Силуанов также сообщил о подготовке Минфином предложений по переходу на «справедливое налогообложение». По его словам, новые принципы будут зафиксированы до 2030 года. «Президент уже дал определенные задачи по модернизации налоговых систем. Эти задачи мы будем отрабатывать. Действительно, принцип — более справедливый уровень. И, значит, поручение было такое, чтобы по ключевым налогам эти уровни и эти принципы были зафиксированы до 2030 года. Вот этим и будем руководствоваться», — заявил министр в ответ на просьбу прокомментировать возможность корректировки налога на прибыль. На вопрос о возможности изменения НДФЛ он не стал отвечать.

Путин в послании предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Он также предложил «закрыть всяческие лазейки», которые некоторые компании используют для ухода от налогов или занижения платежей. Путин попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. «И в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов», — сказал он.

С 2021 года в России начал действовать «налог для богатых». Граждане, чей годовой заработок составляет 5 млн руб. и более, должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15% вместо 13%.