Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Особую угрозу Кристалина Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества

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Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава МВФ призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По словам Георгиевой, в МВФ уже зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.