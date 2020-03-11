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Финансы ,  
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Минфин предложил из-за рубля провести сделку по Сбербанку одним траншем

Благодаря падению курса рубля накопленную в ФНБ валюту можно будет продать дороже, что даст правительству возможность не разбивать платеж за пакет акций Сбербанка на части
Сбербанк SBER ₽199,7 -0,75% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рост курсов доллара и евро к рублю поможет правительству России заплатить сразу за весь выкупаемый у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка (50% +1 акция). Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Ранее предполагалось, что в общей сложности Минфин выплатит ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 2,55 трлн руб., однако выплаты должны были проводиться разными траншами в 2020–2021 годах.

«Объем нашего Фонда национального благосостояния, он осуществляется в валюте. Валюта подорожала, и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше. Поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно», — пояснил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Министр допустил, что вся сделка — без разделения выплат на отдельные транши — может быть проведена уже в апреле 2020 года.

О возможности покупки контрольного пакета акций Сбербанка в 2020 году Силуанов говорил в феврале 2020 года.

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка
Финансы

В среду, 11 марта, Госдума приняла во втором чтении проект закона о перечислении в федеральный бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка. В соответствии с документом ЦБ сможет оставить себе только 300 млрд руб. плюс не превышающую 200 млрд руб. сумму потерь от продажи в 2020–2023 годах акций санируемых кредитных организаций.

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка стало известно 11 февраля. На выкуп акций правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большая часть средств, которые поступят из ФНБ на выкуп акций Сбербанка, вернется в бюджет.

Курс рубля к доллару и евро упал после резкого снижения мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+ об ограничении добычи сырья. В ходе торгов 10 марта стоимость доллара на Московской бирже достигла 72,99 руб., что более чем на 4 руб. превысило уровень закрытия торгов 6 марта. Закрылись торги 10 марта на отметке 71,4 руб., 11 марта доллар торгуется в диапазоне 71–72 руб. Курс евро 10 марта поднимался до 85 руб., 11 марта евро торгуется в диапазоне 80–82 руб.

На фоне развала сделки ОПЕК+ акции российских компаний обрушились. Утром 10 марта обычные акции Сбербанка подешевели на 13% (до 190,7 руб. за штуку), привилегированные – на 11,56% (до 185,73 руб.). По состоянию на 14:00 мск 11 марта обычные акции Сбербанка торговались на уровне 200, 27 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Сбербанк, Минфин, Силуанов
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