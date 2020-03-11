Минфин предложил из-за рубля провести сделку по Сбербанку одним траншем

Благодаря падению курса рубля накопленную в ФНБ валюту можно будет продать дороже, что даст правительству возможность не разбивать платеж за пакет акций Сбербанка на части

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рост курсов доллара и евро к рублю поможет правительству России заплатить сразу за весь выкупаемый у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка (50% +1 акция). Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Ранее предполагалось, что в общей сложности Минфин выплатит ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 2,55 трлн руб., однако выплаты должны были проводиться разными траншами в 2020–2021 годах.

«Объем нашего Фонда национального благосостояния, он осуществляется в валюте. Валюта подорожала, и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше. Поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно», — пояснил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Министр допустил, что вся сделка — без разделения выплат на отдельные транши — может быть проведена уже в апреле 2020 года.

О возможности покупки контрольного пакета акций Сбербанка в 2020 году Силуанов говорил в феврале 2020 года.