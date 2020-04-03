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Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В Кремле знакомы со всеми, в том числе с самыми пессимистичными, сценариями в отношении российской экономики, сказал Песков. Экономисты прогнозировали, что падение ВВП страны может достичь 3%
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, правительство ведет мониторинг обстановки «ежечасно». В зависимости от того, как именно будет развиваться ситуация в экономике, кабмин выберет сценарий мер поддержки.

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель
Экономика

Кризис в российской экономике оказался связан с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом и падением цен на нефть после развала соглашения ОПЕК+. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в стране может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%.

По оценкам экспертов, которые были даны до объявления нерабочим всего апреля, снижение ВВП России может составить от 0,8 до 3%. Потери от нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля они оценивали в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%.

После того как президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни продлятся до 30 апреля, экономисты ухудшили прогноз. Потери экономики они оценили в 2–3% ВВП.

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
Бизнес

Правительство Михаила Мишустина объявило о серии мер по поддержке экономики и бизнеса. В их числе — кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении, снижение социальных взносов работодателей, предоставление финансовой помощи пострадавшим отраслям, например транспорту и туризму.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: кризис, Кремль, коронавирус
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