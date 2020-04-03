Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В Кремле знакомы со всеми, в том числе с самыми пессимистичными, сценариями в отношении российской экономики, сказал Песков. Экономисты прогнозировали, что падение ВВП страны может достичь 3%

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В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, правительство ведет мониторинг обстановки «ежечасно». В зависимости от того, как именно будет развиваться ситуация в экономике, кабмин выберет сценарий мер поддержки.

Кризис в российской экономике оказался связан с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом и падением цен на нефть после развала соглашения ОПЕК+. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в стране может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%.