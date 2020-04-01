ЦБ увеличил продажи валюты на рынке на 20%

Банк России увеличил продажи иностранной валюты до максимума с начала таких интервенций в марте. В понедельник, 30 марта, он реализовал на рынке валюты в эквиваленте 16 млрд руб., или $200 млн

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ЦБ 30 марта продал на рынке иностранной валюты (расчетами «на завтра») в эквиваленте 16 млрд руб. — на 20% больше, чем днем ранее, раскрыл регулятор.

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на торгах Московской биржи 30 марта, продажи валюты составили $200 млн. На интервенции Банка России пришлось 5,3% всего объема сделок с долларами и евро на Мосбирже в этот день.

До этого на протяжении недели ЦБ продавал валюту ежедневно в среднем на 13,5 млрд руб., или $170 млн.

Наращивание интервенций связано с падением цены российской нефти Urals до минимумов с 1999 года. В понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки CIF, порт Роттердам). ЦБ в рамках неофициального «второго бюджетного правила» (продажи валюты, поступившей из ФНБ от сделки по продаже Сбербанка правительству) реализует на открытом рынке валюту в объеме недополученной экспортной выручки России от продажи нефти и газа по ценам ниже $25 за баррель Urals.