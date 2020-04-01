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Финансы ,  
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ЦБ увеличил продажи валюты на рынке на 20%

Банк России увеличил продажи иностранной валюты до максимума с начала таких интервенций в марте. В понедельник, 30 марта, он реализовал на рынке валюты в эквиваленте 16 млрд руб., или $200 млн
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

ЦБ 30 марта продал на рынке иностранной валюты (расчетами «на завтра») в эквиваленте 16 млрд руб. — на 20% больше, чем днем ранее, раскрыл регулятор.

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на торгах Московской биржи 30 марта, продажи валюты составили $200 млн. На интервенции Банка России пришлось 5,3% всего объема сделок с долларами и евро на Мосбирже в этот день.

До этого на протяжении недели ЦБ продавал валюту ежедневно в среднем на 13,5 млрд руб., или $170 млн.

Наращивание интервенций связано с падением цены российской нефти Urals до минимумов с 1999 года. В понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки CIF, порт Роттердам). ЦБ в рамках неофициального «второго бюджетного правила» (продажи валюты, поступившей из ФНБ от сделки по продаже Сбербанка правительству) реализует на открытом рынке валюту в объеме недополученной экспортной выручки России от продажи нефти и газа по ценам ниже $25 за баррель Urals.

Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Бизнес

Накануне доллар на Мосбирже закрылся на отметке 78,4 руб. Сегодня рубль слабеет: курс доллара составляет уже 79,2 руб. Продажи валюты ЦБ помогают сдерживать ослабление рубля, хотя прямой задачей ЦБ это не является.

С 6 апреля Минфин приступит к продажам валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила (продажи при ценах на нефть Urals ниже $42,4 за баррель в 2020 году). Сейчас эти продажи взял на себя Банк России. С 6 апреля ЦБ будет самостоятельно продавать валюту только при ценах на нефть ниже $25 за баррель Urals.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЦБ, Банк России, Urals, валюта, валютные интервенции
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