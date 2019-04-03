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Экономика ,  
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Росстат насчитал рекордный рост высокопроизводительных рабочих мест
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в России в 2018 году оказался максимальным с 2012 года. Если такая динамика сохранится, власти выполнят цель из майских указов 2012 года, которую уже признали недостижимой
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло на 13,9%, или 2,4 млн, в 2018 году, следует из данных Росстата. Это максимальный прирост за все время подсчета показателя — с 2012 года.

В соответствии с майскими указами, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, оно составило 19,5 млн.

Как власти оценивают число ВПРМ

  • До 2012 года количество ВПРМ в России не считали, однако именно такой показатель президент включил в майские указы 2012 года. Число эффективных рабочих мест в первый год расчета показателя (2011 год) составляло 14,5 млн, по данным Росстата. К 2017 году число ВПРМ составило лишь 17 млн, что оказалось даже ниже уровней 2013–2014 годов.
  • ​Отдельным вопросом была методика подсчета. Она не учитывает ни передовые технологии на предприятии, ни квалификацию сотрудников, ни производительность труда — специалисты Росстата ориентировались только на среднюю зарплату на предприятии. Если она превышает определенное пороговое значение, установленное с учетом отрасли, размера организации и региона, все рабочие места на предприятии автоматически зачисляются в «высокопроизводительные».
  • Падение ВПРМ в 2015–2016 годах вынудило правительство практически смириться с тем, что эту цель майских указов выполнить не удастся. «Меня иногда спрашивают: вы не выполнили норму указов по созданию 25 млн [высокопроизводительных] рабочих мест, почему не выполнили? Потому что не было четкого целеполагания и исполнения задач. Зато выполнили по заработной плате (один из ключевых блоков майских указов касался роста зарплат бюджетников. — РБК). Потому что по заработной плате все было расписано по субъектам Российской Федерации, ответственным федеральным министерствам и ведомствам, спрос был очень четко структурирован и администрирован. По рабочим местам такого не было», — говорил осенью 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

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  • Альтернативную методику предлагали Общероссийский народный фронт и Институт экономики роста, который курирует бизнес-омбудсмен Борис Титов. С помощью закрытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС) они оценили прибыль, которую генерирует для предприятия в среднем один его работник, и наряду с оплатой труда использовали этот показатель при определении понятия ВПРМ. По методологии Института роста, число ВПРМ в России изначально было меньше, чем считал Росстат, однако оно росло, когда по официальным данным этот показатель падал.
  • Частично эти идеи были учтены. Хотя в новом майском указе Путина, который был выпущен в 2018 году, целей по ВПРМ нет, власти собираются оценивать производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора. Она будет рассчитываться по образцу методологии Института роста.

Каковы результаты 2018 года

  • По итогам 2018 года число высокопродуктивных рабочих мест выросло во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа, где оно сократилось на 1,6%.

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  • Один из лучших результатов — у Москвы (+19,5%, или 396 тыс. рабочих мест). В Петербурге прирост составил 10,4% (97,4 тыс.).
  • Прирост в Крыму и Севастополе составил 6,4%, в республиках Северного Кавказа — от 7 до 15%, в Дальневосточном федеральном округе — 15,3%. Регионом с самым быстрорастущим числом ВПРМ оказалась Якутия (+30,7%, или 49,6 тыс.).
  • В 2018 году в России значительно вырос ключевой показатель, на который опирается статистика по ВПРМ, — зарплаты: в номинальном выражении они увеличились на 10%, в реальном — почти на 7% (после реального роста на 3% в предыдущем году). Во многом это было обеспечено увеличением зарплат бюджетников, которые подпадают под действие указов о росте зарплаты.

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  • Вероятнее всего, на рост числа ВПРМ повлияла индексация зарплат бюджетников и госслужащих, а также финансовые показатели в крупнейших банках и сырьевом секторе, говорит директор Института экономики роста Анастасия Алехнович. В методике оценки ВПРМ большую роль играет бюджетный сектор, отмечает она. Однако измерять вклад госсектора, здравоохранения и образования в терминах ВПРМ некорректно, так как на первую роль в них выходит качество услуг. Рост ВПРМ за счет роста зарплат — это «подмена экономической сути», зарплата не должна являться показателем производительности труда, считает и директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
  • Если число ВПРМ в России и дальше будет расти теми же темпами (в процентном выражении), что и в 2018 году, то по итогам 2020 года майский указ будет выполнен — количество ВПРМ превысит 25 млн. Впрочем, правительство не ожидает такого сильного роста зарплат, как в 2018 году. По прогнозу Минэкономразвития, в реальном выражении они вырастут лишь на 1,4% в 2019 году и на 1,9% — в 2020-м.
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Росстат, производительность труда
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