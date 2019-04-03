Росстат насчитал рекордный рост высокопроизводительных рабочих мест

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в России в 2018 году оказался максимальным с 2012 года. Если такая динамика сохранится, власти выполнят цель из майских указов 2012 года, которую уже признали недостижимой

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Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло на 13,9%, или 2,4 млн, в 2018 году, следует из данных Росстата. Это максимальный прирост за все время подсчета показателя — с 2012 года.

В соответствии с майскими указами, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, оно составило 19,5 млн.

Как власти оценивают число ВПРМ