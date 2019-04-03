Экономика , 09:00
0
Росстат насчитал рекордный рост высокопроизводительных рабочих мест
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в России в 2018 году оказался максимальным с 2012 года. Если такая динамика сохранится, власти выполнят цель из майских указов 2012 года, которую уже признали недостижимой
Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло на 13,9%, или 2,4 млн, в 2018 году, следует из данных Росстата. Это максимальный прирост за все время подсчета показателя — с 2012 года.
В соответствии с майскими указами, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, оно составило 19,5 млн.
Как власти оценивают число ВПРМ
- До 2012 года количество ВПРМ в России не считали, однако именно такой показатель президент включил в майские указы 2012 года. Число эффективных рабочих мест в первый год расчета показателя (2011 год) составляло 14,5 млн, по данным Росстата. К 2017 году число ВПРМ составило лишь 17 млн, что оказалось даже ниже уровней 2013–2014 годов.