Силуанов объяснил невыполнение майских указов по рабочим местам

Майские указы по созданию производительных рабочих мест не были выполнены из-за недостаточного целеполагания. В новых нацпроектах власти продумают эти детали, заявил Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Майский указ 2012 года по созданию высокопроизводительных рабочих мест не выполнен из-за отсутствия четкого целеполагания, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Меня иногда спрашивают: вы не выполнили норму указов по созданию 25 млн [высокопроизводительных] рабочих мест, почему не выполнили? Потому что не было четкого целеполагания и исполнения задач. Зато выполнили по заработной плате (один из ключевых блоков майских указов касался роста зарплат бюджетников. — РБК). Потому что по заработной плате все было расписано по субъектам Российской Федерации, ответственным федеральным министерствам и ведомствам, спрос был очень четко структурирован и администрирован. По рабочим местам такого не было», — заявил Силуанов.

По словам министра, новые нацпроекты «более четко структурированы. «И с них более четко будет администрирован спрос — гораздо выше, чем по госпрограммам. Приведу пример: создается система специального мониторинга по реализации каждого из мероприятий национального проекта. Такого не было по госпрограммам», — отметил первый вице-премьер.

«Сейчас все наоборот — все цели национальных проектов будут администрироваться буквально в ежедневном формате. Такая система создается и будет реализована в следующем году», — добавил Силуанов.

Нацпроекты по новому майскому указу президента Владимира Путина должны быть готовы к 1 октября. Указ обойдется в 8 трлн руб. дополнительных бюджетных денег в следующие шесть лет.

Майские указы 2012 года предполагали создание в России 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 году. Однако методика их определения вызывала много критики. До появления майских указов Росстат вообще не считал число ВПРМ, а необходимую методику разработал только в 2013 году. Но в ее основу легли не квалификация сотрудников и не качество производимых ими товаров или услуг (хотя Путин просил, чтобы это были «высокопродуктивные и современные» позиции), а средняя зарплата на предприятии. В случаях, когда она превышает определенное пороговое значение, установленное с учетом отрасли, размера организации и региона, все рабочие места на предприятии автоматически зачисляются в «высокопроизводительные».