Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля

Белорусский президент заверил, что Минск будет покупать нефть в России, но «ползать на коленях» и «вымаливать» ее каждый год он не станет. По его словам, страна зря «зациклилась на нескольких поставщиках»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти. При этом он покритиковал «отдельные государства, которые поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе значительно легче решить выгодные им вопросы», сообщает агентство БЕЛТА.

«Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси», — сказал глава государства.

По его словам, условия поставки нефти «в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик».

Лукашенко указал, что Белоруссия сама виновата в случившемся, поскольку не диверсифицировала в свое время поставки нефти. «Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России», — заявил президент.

Глава белорусского государства также заверил, что его страна продолжит покупать российскую нефть, «потому что ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов». «Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть», — сказал Лукашенко.

В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Соответствующие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о возможности использования реверсных поставок нефти (в том числе американской) из Польши в качестве альтернативы российскому сырью.

22 февраля Москва и Минск смогли предварительно договориться о цене на российскую нефть за счет снижения премии российских нефтяников. Эта премия будет ежегодно снижаться на $2 за 1 т пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее министр энергетики России Александр Новак.

26 февраля в «Белнефтехиме» сообщили, что договорились о покупке нефти у шести российских компаний. По словам представителя компании Александра Тищенко, этого объема хватит для обеспечения бесперебойной работы заводов, обеспечения внутреннего рынка и частично экспорта.