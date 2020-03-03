Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 12:22
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией Бизнес, 13:37 Кремль отверг выводы комиссии ООН об ударах России по больницам в Сирии Политика, 13:36 Японский министр допустила перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса Спорт, 13:32 СМИ узнали о планах мэрии Москвы запретить спортивные мероприятия Спорт, 13:30 Кремль сообщил об отсутствии в планах Путина встречи с Меркель и Макроном Политика, 13:29 Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж Общество, 13:26  Куда сбежать из города на праздники: Люксембург за 3 дня Стиль, 13:19 «Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству в 2019 году почти на 40% Бизнес, 13:18 На Бали россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус Общество, 13:18 Кремль заявил о минимизации риска конфликта с Турцией в Сирии Политика, 13:15 Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля Экономика, 13:10 Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом Общество, 13:07 StakeCubeCoin подорожал на 6350% за несколько часов Крипто, 13:04 Ноша не тянет: как застраховать риски при международных перевозках Pro, 13:02
Экономика ,  
0 

Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля

Белорусский президент заверил, что Минск будет покупать нефть в России, но «ползать на коленях» и «вымаливать» ее каждый год он не станет. По его словам, страна зря «зациклилась на нескольких поставщиках»
BRENT BR-4.20 $53,33 +5,67%
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти. При этом он покритиковал «отдельные государства, которые поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе значительно легче решить выгодные им вопросы», сообщает агентство БЕЛТА.

«Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси», — сказал глава государства.

По его словам, условия поставки нефти «в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик».

Лукашенко указал, что Белоруссия сама виновата в случившемся, поскольку не диверсифицировала в свое время поставки нефти. «Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России», — заявил президент.

В Минске заметили признаки «тектонического сдвига» на рынке нефти Европы
Бизнес

Глава белорусского государства также заверил, что его страна продолжит покупать российскую нефть, «потому что ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов». «Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть», — сказал Лукашенко.

В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Соответствующие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о возможности использования реверсных поставок нефти (в том числе американской) из Польши в качестве альтернативы российскому сырью.

22 февраля Москва и Минск смогли предварительно договориться о цене на российскую нефть за счет снижения премии российских нефтяников. Эта премия будет ежегодно снижаться на $2 за 1 т пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее министр энергетики России Александр Новак.

26 февраля в «Белнефтехиме» сообщили, что договорились о покупке нефти у шести российских компаний. По словам представителя компании Александра Тищенко, этого объема хватит для обеспечения бесперебойной работы заводов, обеспечения внутреннего рынка и частично экспорта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, нефть
Материалы по теме
Лукашенко не увидел нужды в закрытии границ Белоруссии из-за коронавируса
Общество
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Политика
Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter