Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В Минске сообщили, что все это новые поставщики, с которыми «Белнефтехим» ранее не работал. Все они готовы продавать сырье без премии.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Белнефтехим» договорился о покупке нефти у шести российских компаний, которые не входят в «золотую пятерку» традиционных поставщиков сырья в Белоруссию, сказал РБК представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Названия компаний и объемы он не раскрыл. Мы договорились о поставках на первый квартал, этого объема хватит для обеспечения бесперебойной работы заводов, обеспечения внутреннего рынка и частично экспорта», — объяснил представитель концерна.

Ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что Минск нашел пять новых поставщиков. «Эти пять компаний — новые поставщики, с которыми мы еще не работали, то есть вместе с «Сафмаром» на первый квартал у нас шесть компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии», — заявил он.

В «Белнефтехиме» не уточнили, с какими именно компаниями были достигнуты соответствующие договоренности.

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

Позже в «Транснефти» сообщили, что приняли заявки от нескольких российских нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте. В «Транснефти» подтвердили технические возможности по прокачке нефти и заверили, что начать поставки можно будет после оформления маршрутных поручений.

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Их снизили до минимально разрешенного уровня. Перед этим, в декабре, Москва и Минск не смогли согласовать новые условия поставок. Причиной стало нежелание белорусских властей платить премию за долгосрочные поставки нефти. После неудачных переговоров Лукашенко сообщил о поиске альтернативных поставщиков нефти. В частности, Минск направил запросы на Украину, в Азербайджан, Польшу и Казахстан.



22 февраля Москва и Минск смогли предварительно договориться о цене на российскую нефть за счет снижения премии российских нефтяников. Эта премия будет ежегодно снижаться на $2 за 1 т пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее министр энергетики России Александр Новак.

В «Белнефтехиме» между тем заявили о договоренности с азербайджанской SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти. Сырье прибудет в Одессу на танкерах, а в Белоруссию будет переправлено через трубопровод Одесса — Броды.