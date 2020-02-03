WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия требует от стран — участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти минимум на 500 тыс. барр. в сутки для поддержки рынка. Нефтяные котировки резко упали из-за новостей о новом коронавирусе в Китае

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам представителей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), группа может принять решение о сокращении производства нефтепродуктов на предстоящей встрече, которая, вероятно, состоится на следующей неделе. Ранее Financial Times (FT) писала, что организация рассматривает перенос заседания с марта на экстренные даты — 14 и 15 февраля. Эту же информацию подтверждал председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб.

Саудовская Аравия настаивает на общем сокращении добычи нефти всеми странами ОПЕК до 500 тыс. барр. в день, пишет WSJ. Согласно другому сценарию, речь может идти о временном сокращении добычи только со стороны Эр-Рияда на 1 млн барр. в сутки — сегодня Саудовская Аравия ежедневно производит около 9,7 млн барр.

По данным издания, власти Саудовской Аравии опасаются, что растущие потери нефтяных доходов угрожают их усилиям по диверсификации экономики. Королевство, крупнейшим покупателем нефти которого является Китай, полагается на высокие цены на нефть, необходимые для финансирования новых проектов в сфере туризма, недвижимости и нефтехимии, пишет WSJ. Несмотря на то что расходы Саудовской Аравии в прошлом 2019 году сократились на 2,6% — до 1,02 трлн саудовских риалов ($272 млрд), для сбалансированности госбюджета необходимо добиться цен на нефть, превышающих $60 за баррель. В то же время 27 января, на фоне распространения нового вируса из Китая по всему миру цена на нефть марки Brent упала до трехмесячного минимума — $58,5 за баррель.

В декабре прошлого года участники ОПЕК договорились снизить совокупную среднесуточную добычу еще на 503 тыс. барр. в сутки, новые квоты должны действовать до апреля 2020 года. В январе Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз экономического роста Саудовской Аравии на 2020 год на 0,3 п.п. — до 1,9% — на фоне опасений, что согласованное сокращение добычи со стороны стран ОПЕК не сможет поддержать стоимость нефти на ожидаемом уровне.