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ФНС задумалась об «окраске» теневых доходов

ФНС: для принятия мер в сфере теневой занятости нужно «окрасить» работающих так
У ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневой занятости и теневых доходов, меры по борьбе с этим будут формироваться постепенно, заявила РБК замглавы ведомства Светлана Бондарчук
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для усиления контроля над теневой занятостью необходимо сначала определить тех людей, которые работают таким образом, заявила РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук на полях Московского финансового форума.

«Для того чтобы усиливать контроль, надо понимать, за кем. Нужно тех людей, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, как-то «окрасить». Нужно их определить, сегментировать, понять, за счет чего они живут. Конечно, они имеют источники доходов. Но эти источники могут быть разные, не всегда налогооблагаемые. Это могут быть истории, когда мама находится в отпуске по уходу за ребенком, есть кормилец в семье (кто-то работает, кто-то не работает), инвалиды и т.д. Есть у людей разного рода пассивные доходы, хотя эти доходы уже подлежат декларированию», — сказала она.

По словам Бондарчук, ведомство ведет работу, чтобы понять, нужны ли «какие-то активные мероприятия» по борьбе с серой занятостью, пока на это нет «санкции». При этом доказать нелегальность доходов непросто, претензии должны быть обоснованы. В выведении граждан «из тени» заинтересованы прежде всего региональные власти, поскольку местные бюджеты недополучают деньги. Однако из-за высокой налоговой нагрузки на труд процесс обеления затруднен, особенно это заметно в сфере строительства, общепита, такси, курьерства, сказала замглавы ФНС.

«У нас сейчас консервативная история — наблюдения, анализа, выявления. Перечень мер [по борьбе с теневой занятостью] потихонечку будет формироваться, очень аккуратно», — отметила Бондарчук.

Сейчас ФНС получает сведения о банковских счетах граждан, но об объемах средств на них — «только в исключительных случаях», добавила замглавы ведомства.

В сентябре РБК узнал, что Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению (как для регионов, так и для России в целом). Методика будет заключаться в том, что сначала определят количество нетрудоустроенных лиц в трудоспособном возрасте, а затем из него вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать.

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На основе потенциальной величины теневой занятости региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Предполагается, что за три года регионы должны будут обелить 30% теневого сектора.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
теневая экономика ФНС занятость
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