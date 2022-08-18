Росстат изучит возможность включения в ИПЦ расходов на содержание жилья

Тендер на проведение исследования по данному вопросу выиграл РЭУ им. Плеханова. После его завершения власти примут окончательное решение о включении расходов на содержание жилья в индекс потребительских цен

Росстат запланировал разработку подходов к учету в индексе потребительских цен (ИПЦ) стоимости услуг, связанных с жильем, в том числе его ремонтом и страхованием, сообщают «Известия». На сайте госзакупок появился соответствующий тендер, его выиграл Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Стоимость контракта — 2,7 млн руб. Работы должны завершить к 16 ноября.

Росстат подтвердил «Известиям», что проводит такое исследование. Согласно тендерным документам, будет изучен международный опыт применения данного подхода при расчете инфляции и структура российского рынка жилья, а также описан алгоритм расчета ИПЦ с учетом данного показателя.

Индекс потребительских цен отражает изменение во времени стоимости «потребительской корзины» — набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством. Является основным индикатором инфляции. Если индекс больше 100%, то это инфляция, если меньше — дефляция.

«Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Речь идет о так называемой вмененной ренте», — пояснили в Росстате. Такая рента включает траты на страховку, ремонт жилья и другие услуги, которые касаются содержания жилых помещений.

После проведения исследования ведомство сделает заключение, учитывать ли вмененную ренту при расчете инфляции в 2023-24 годах.

Сейчас при расчете ИПЦ учитываются более 100 позиций: продукты питания (мясо, молочная продукция, фрукты и овощи, крупы и т. д.), одежда, средства гигиены, лекарства, строительные материалы, автомобили и топливо, стоимость проезда в транспорте, коммунальные и туристические услуги.

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В текущем году ИПЦ месяц к месяцу колебался: например, в марте был зафиксирован резкий скачок (со 101% до 107%), в апреле-мае — падение (до 101 и 100% соответственно). Инфляция сохранялась в течение первых пяти месяцев года.