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«Роскосмосу» разрешили не возвращать в бюджет часть доходов

Госкорпорация «Роскосмос» получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 млрд руб., которые она должна заработать на отправке космонавтов к МКС. Эти средства должны пойти на развитие пилотируемой космонавтики
Фото:Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» появился новый пункт, согласно которому бюджетные ассигнования в размере около 4,7 млрд руб., предусмотренные по подразделу «Исследование и использование космического пространства», предлагается зарезервировать, с тем чтобы позволить «Роскосмосу» увеличить расходы на развитие пилотируемой космонавтики.

Это можно будет осуществить в случае поступления доходов госкорпорации от использования ракетно-космической техники для запуска иностранных астронавтов с Международной космической станции (МКС) и возвращения их оттуда, говорится в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета.

Сейчас средства, получаемые «Роскосмосом» от предоставления услуг по доставке иностранных космонавтов на МКС, должны зачисляться в доход федерального бюджета. Возможность распределения зарезервированных бюджетных ассигнований на выполнение работ в сфере пилотируемой космонавтики предусмотрена в целях реализации поручения президента от 10 мая 2020 года (нет в открытом доступе) об увеличении расходов «Роскосмоса».

Сколько дадут «Роскосмосу» из бюджета

Государство планирует выделить в 2021 году 77,7 млрд руб. на«исследование и использование космического пространства — на 6,9% больше, чем закладывалось на тот же год до кризиса (72,7 млрд руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. По существу, увеличение заложено примерно на ту сумму, которую резервирует правительство для «Роскосмоса». Однако в 2022 году подраздел освоения космоса ждет резкое сокращение ассигнований по сравнению с докризисным планом — почти на 40%, до 73,5 млрд руб.

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Фото:Иван Вагнер / Роскосмос

При этом самому «Роскосмосу» правительство выделит 154,3 млрд руб. в 2021 году и 151–153 млрд руб. в 2022–2023 годах. В том числе более 2 млрд руб. пойдут ежегодно на отбор и подготовку космонавтов, около 4,6 млрд руб. ежегодно — на космодром Байконур, почти 3 млрд руб. ежегодно — на космодром Восточный, 25–28 млрд руб. — на закупку работ, товаров и услуг для федеральной космической программы, 82–86 млрд руб. — на прикладные научные исследования.

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РБК направил запросы в «Роскосмос» и Минфин.

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

В августе «Роскосмос» и Минфин устроили пикировку по поводу финансирования космической программы. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал вернуть на докризисный уровень финансирование федеральной космической программы, иначе ей грозит «деградация». В ответ на это министр финансов Антон Силуанов упрекнул «Роскосмос» в недоисполнении выделяемых из бюджета ассигнований, приведя данные, что кассовое исполнение расходов корпорации на 11 августа составляло лишь 35,3%. «Недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах», — напомнил министр.

Доходы «Роскосмоса» от запусков на МКС сокращаются

Скорее всего, речь идет о защите денег, которые относятся к коммерческим доходам «Роскосмоса», от изъятия в бюджет, говорит создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Это продолжение идеи, согласно которой вся прибыль должна идти на развитие корпорации», — отметил он.

Вероятно, сумма, которую предлагают перераспределить, определялась исходя из того, что 4,7 млрд руб (около $60 млн) примерно равно стоимости одного кресла в корабле «Союз» для иностранцев, отметил Егоров. Он напомнил, что в 2019 году запущено шесть астронавтов, то есть «Роскосмос» мог заработать на пилотируемых пусках около $400 млн.

Скорее всего, в 2021 году госкорпорация на пилотируемых пусках заработает меньше, считает Егоров. «Поскольку США после девятилетнего перерыва успешно возобновили собственную программу пилотируемой космонавтики, а они были главными заказчиками», — подытожил эксперт.

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В истекшем 30 сентября в США финансовом году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направило по контрактам с «Роскосмосом» лишь $46,2 млн, следует из данных правительственного сайта госзакупок США. В предыдущий финансовый год «Роскосмос» получил от NASA $184,5 млн. Максимальные суммы, которую платило NASA российской госкорпорации, приходились на 2014/15 финансовый год (почти $460 млн) и на 2011/12 финансовый год ($586 млн).

Несколько лет назад у бюджета были проблемы с положенным по закону изъятием его доходов от международной деятельности. За годы существования Федерального космического агентства, упраздненного 1 января 2016 года, у него накопилась задолженность перед бюджетом на сумму в 47 млрд руб. В 2017 году «Роскосмос» без денег погасил этот долг перед бюджетом. Тогда Минфин и «Роскосмос» провели некассовую операцию «в части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства. После этого Минфин, вероятно, стал строже следить за своевременной передачей в бюджет внешнеэкономических доходов «Роскосмоса».

Авторы
Инна Сидоркова, Иван Ткачёв
Роскосмос Минфин бюджет пилотируемый полет МКС космонавтика NASA
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