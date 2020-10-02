«Роскосмосу» разрешили не возвращать в бюджет часть доходов

Госкорпорация «Роскосмос» получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 млрд руб., которые она должна заработать на отправке космонавтов к МКС. Эти средства должны пойти на развитие пилотируемой космонавтики

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» появился новый пункт, согласно которому бюджетные ассигнования в размере около 4,7 млрд руб., предусмотренные по подразделу «Исследование и использование космического пространства», предлагается зарезервировать, с тем чтобы позволить «Роскосмосу» увеличить расходы на развитие пилотируемой космонавтики.

Это можно будет осуществить в случае поступления доходов госкорпорации от использования ракетно-космической техники для запуска иностранных астронавтов с Международной космической станции (МКС) и возвращения их оттуда, говорится в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета.

Сейчас средства, получаемые «Роскосмосом» от предоставления услуг по доставке иностранных космонавтов на МКС, должны зачисляться в доход федерального бюджета. Возможность распределения зарезервированных бюджетных ассигнований на выполнение работ в сфере пилотируемой космонавтики предусмотрена в целях реализации поручения президента от 10 мая 2020 года (нет в открытом доступе) об увеличении расходов «Роскосмоса».

Сколько дадут «Роскосмосу» из бюджета

Государство планирует выделить в 2021 году 77,7 млрд руб. на«исследование и использование космического пространства — на 6,9% больше, чем закладывалось на тот же год до кризиса (72,7 млрд руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. По существу, увеличение заложено примерно на ту сумму, которую резервирует правительство для «Роскосмоса». Однако в 2022 году подраздел освоения космоса ждет резкое сокращение ассигнований по сравнению с докризисным планом — почти на 40%, до 73,5 млрд руб.