Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 12:57
Роспотребнадзор назвал требования по весу школьного рюкзака Общество, 15:48 Умер народный артист России Владимир Никонов Общество, 15:47 Члена совета белорусской оппозиции арестовали на 10 суток Политика, 15:45 Бумаги Mail.ru Group подскочили на 7% на Московской бирже Инвестиции, 15:43 Китай подтвердил планы по использованию цифрового юаня на Олимпиаде-2022 Крипто, 15:26 Зеленский решил упростить белорусам въезд на Украину вопреки карантину Политика, 15:25 Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы Технологии и медиа, 15:23 Производителя «Виагры» и Exxon Mobil уберут из состава индекса Dow Jones Инвестиции, 15:22 Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом Политика, 15:22 Тихановская объявила о готовности начать переговоры с Лукашенко Политика, 15:19 Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов Общество, 15:11 МИД опроверг переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана Общество, 15:11 Как запустить EdTech-проект в другой стране Pro, 15:10 Путин поручил выделить средства больницам на расходы по борьбе с COVID-19 Общество, 15:07
Технологии и медиа ,  
0 

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».

Рогозин заявил, что госкорпорация планирует закончить осенью все переговоры с Министерством финансов. «По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — рассказал он.

По его мнению, отрасли должно быть возвращено финансирование в размене 1 трлн 406 млрд, иначе ей грозит «деградация», о чем он доложил еще в 2015 году на совещании у президента.

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Общество
Дмитрий Рогозин

В начале августа глава «Роскосмоса» в интервью «РИА Новости» заявил, что единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца 2020 года. Также он добавил, что космическая программа будет приниматься на десять лет вперед с корректировкой каждые пять лет. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о финансировании комплекса для высадки космонавтов на Луну, но «назвать итоговую цифру сможет только президент».

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Министерство финансов России
Материалы по теме
Рогозин за год в «Роскосмосе» заработал ₽44 млн
Общество
Рогозин поручил разработать аналог «Бурана» на замену кораблям «Союз»
Общество
«Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter