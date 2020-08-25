Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».

Рогозин заявил, что госкорпорация планирует закончить осенью все переговоры с Министерством финансов. «По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — рассказал он.

По его мнению, отрасли должно быть возвращено финансирование в размене 1 трлн 406 млрд, иначе ей грозит «деградация», о чем он доложил еще в 2015 году на совещании у президента.

В начале августа глава «Роскосмоса» в интервью «РИА Новости» заявил, что единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца 2020 года. Также он добавил, что космическая программа будет приниматься на десять лет вперед с корректировкой каждые пять лет. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о финансировании комплекса для высадки космонавтов на Луну, но «назвать итоговую цифру сможет только президент».