«Роскосмос» рассекретил документы советской программы по полетам на Луну

Попытки высадиться на Луну СССР начал предпринимать после запуска первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В начале 1959 года к Луне стартовала одноименная станция. Она достигла второй космической скорости, но не смогла долететь до цели. В этом же году в СССР стартовала миссия «Луна-2». Аппарат успешно высадился на Луне и оставил на поверхности спутника советские вымпелы.

Экспедиции на Луну продолжились, с их помощью удалось увидеть обратную сторону спутника и составить его подробную карту.

В 1970 году 12 сентября комплекс, состоящий из посадочной платформы, буровой установки и возвратной ракеты со спускаемым аппаратом, был отправлен к спутнику. Спустя восемь дней он приземлился на Луне, где приступил к сбору лунного грунта. Аппарат прорубил поверхность Луны на глубине 35 см, после чего 24 сентября грунт был доставлен на Землю. Таким образом СССР стал вторым государством после США, которому удалось высадиться на поверхность Луны.

В январе 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК говорил, что Россия возобновит запуск космических аппаратов на Луну. По словам руководителя корпорации, старт программы запланирован на 2021 год. Позже он заявлял, что пилотируемые полеты к спутнику начнутся в 2029 году, а высадка человека запланирована на 2030 год. В дальнейшем планируется создать модуль лунной базы.