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Война санкций ,  
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Лавров заявил об отсутствии чего-то предосудительного в бартере с Китаем

Сюжет
Война санкций
Необходимости перехода на бартер в торговле с Китаем нет, но в схемах «нет ничего предосудительного», если страны не будут зависеть от контролируемых США банковских переводов, считает Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В идее перехода на бартерную торговлю с Китаем «нет ничего предосудительного», но необходимости в ней нет, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Он отметил, что почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.

Если бартерные схемы удобны и позволят не зависеть от банковских переводов, «которые США и их союзники пытаются всячески пресекать, то почему бы и нет», сказал министр.

Reuters писал, что Москва и Пекин обсуждают возможность перейти на бартер во взаимной торговле с осени этого года, чтобы ограничить использование контролируемых Соединенными Штатами банковских систем. Первые сделки, по данным агентства, могут быть связаны с сельским хозяйством.

Reuters узнал о зависших платежах между Россией и КНР на миллиарды юаней
Политика
Фото:China Photos / Global Look Press

Бартерные сделки между Москвой и Пекином проходили во время СССР, продолжались в 1990-е годы, а позже они прекратились из-за перехода на банковские расчеты, отмечал Reuters.

Проблемы с банковскими платежами возникли у России из-за западных санкций, введенных в ответ на начало боев на Украине, они усугубились после новых ограничений Вашингтона. В декабре 2023 года в США вступил в силу указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. Летом 2024-го Соединенные Штаты расширили этот механизм. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters.

В Кремле заявили, что проблем невозможно избежать «в такой недружественной обстановке», но Китай и Россия могут конструктивно обсуждать и решать вопросы.

По данным Главного таможенного управления Китая, в первом полугодии 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 1,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года, до $137 млрд. Из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле сократился более чем на 1%, до $62 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров бартер торговля Китай Денежные переводы
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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