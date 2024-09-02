Эксперты предсказали рост миграции бизнеса в регионы с льготами по УСН

В 2025 году пороги по «упрощенке» расширятся и число пользователей спецрежима может вырасти. Одновременно может возрасти интерес бизнеса к схемам миграции (не всегда законной) в регионы с льготными ставками, сообщили РБК эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

С расширением с 2025 года порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и одновременным введением для части таких предпринимателей обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) может возрасти популярность схем налоговой оптимизации через релокацию бизнеса в регионы с низкими ставками по «упрощенке», такие как Мордовия или Калмыкия, рассказали РБК опрошенные налоговые эксперты.

По сути, это аналог российских «внутренних офшоров» 1990-х годов, к которым относились те же Мордовия и Калмыкия, и тенденция такой «офшоризации», вполне возможно, будет усиливаться, говорят они.

В ФНС же подчеркивают, что в случае фиктивной налоговой миграции, когда экономическая деятельность в новом регионе регистрации практически не осуществляется, суды становятся на сторону налоговой.

Предстоящие изменения в системе УСН

Со следующего года перейти на «упрощенку» сможет бизнес с доходами за девять месяцев не более 337,5 млн руб. и оставаться на ней с доходами до 450 млн руб. за текущий год (эти пороги далее будут ежегодно индексироваться) и остаточной стоимостью основных средств до 200 млн руб. Сейчас эти пороги по доходам составляют при переходе на УСН 199 млн руб., а для продолжения работы — около 266 млн руб., а также 150 млн руб. — по остаточной стоимости основных средств. Повышение порогов позволит выбирать спецрежим большему числу предпринимателей. В 2023 году, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на «упрощенке» числились 4,48 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, из которых 3,26 млн показали ненулевые доходы.

УСН позволяет упростить учет и снизить налоговую нагрузку, уплачивая единый налог. Стандартная налоговая ставка на «упрощенке» составляет 6%, если объект налогообложения — доходы. При объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка составляет 15%. Но если годовой доход находящегося на УСН бизнеса составляет от 199 млн до 266 млн руб., то применяются повышенные ставки — 8 или 20%. С 2025 года повышенных ставок не будет, останутся только базовые ставки 6 и 15%.

При этом регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН — до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. Так или иначе льготы по УСН действуют практически в каждом регионе, по крайней мере для определенных видов деятельности (один из самых популярных для предоставления льгот — IT-сектор) или при специальных условиях (например, в Татарстане льготную ставку могут применять предприниматели в сфере IT из городов с населением до 7 тыс. человек). В большинстве субъектов возможно применение минимально допустимых ставок (1 и 5%) для определенных категорий бизнеса. Налоговые изменения не затронули право регионов сохранять пониженные ставки по УСН.

В пресс-службе Минфина РБК напомнили, что закон, расширяющий пороги для предпринимателей на УСН, нацелен «на выполнение запроса бизнеса о плавном переходе с упрощенной на общую систему налогообложения». «Закон в том числе направлен на предотвращение использования незаконных схем налоговой оптимизации. Он предоставит предпринимателям возможность встраиваться в цепочки плательщиков НДС, таким образом обеспечивая плавный переход из малого бизнеса в средний, из среднего в крупный», — отметили там.

Конкуренция регионов за бизнес на «упрощенке»

Пониженные региональные ставки по «упрощенке» и сегодня могут являться причиной для перевода деятельности в «льготный» регион. «Более того, существует огромное количество консалтинговых, бухгалтерских, регистрирующих фирм, которые активно продвигают регистрацию бизнеса в субъектах, где предусмотрены пониженные налоговые ставки», — говорит председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов. Например, одно из таких консалтинговых агентств на сайте самыми удобными для перевода бизнеса на УСН в 2024 году называет Калмыкию, Курганскую область, Мордовию, Удмуртию и Чечню. «Ежегодно растет количество ИП/ООО, которые переезжают в подобные регионы, чтобы воспользоваться льготными ставками по налогам и сохранить свои финансы», — указано там.

«Налоговая конкуренция между регионами существует», и нельзя исключить, что с увеличением порогов по УСН миграция в регионы с низкими ставками станет более распространенной, говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков. Если регионы с пониженной ставкой УСН будут удобны для реального ведения бизнеса, миграция может возрасти, соглашается партнер группы разрешения налоговых споров департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Степанов.

Доходы от налогообложения предпринимателей на УСН на 100% зачисляются в региональные бюджеты. Для многих регионов это весомая статья их доходов. Всего в 2023 году в бюджеты регионов поступило 952 млрд руб. от УСН (на 7,6% больше, чем в 2022-м). В Калмыкии прошлогодние поступления от «упрощенки» (2,45 млрд) составили 17% всех налоговых доходов республики, в Мордовии (2,94 млрд) — 7%, в Удмуртии (8,25 млрд) — 9%, следует из данных Минфина и ФНС.

В 2023 году в Калмыкии наблюдался взрывной рост регистраций ИП: только за десять месяцев показатель вырос на 60,7% с начала года, в то время как в целом в России количество ИП выросло на 8,3% за тот же период, обращал внимание Forbes. Вдвое быстрее общероссийских темпов численность новых ИП росла в Ингушетии (19,8%), Чечне (19,6%), Дагестане (17,4%), Туве (16%) и Мордовии (16%), отмечало издание. Что касается плательщиков на УСН, применяющих пониженные ставки, то в 2023 году их количество выросло больше всего в Ингушетии — в 41 раз (с 32 до 1,3 тыс.), Мордовии — в 3,2 раза (до 2,9 тыс.), Калмыкии — в 2,7 раза (до 13 тыс.), следует из данных ФНС.

В Ингушетии с 2023 года была снижена с 6 до 2% (и 1% для предпринимателей в сфере IT) ставка на УСН с базой «доходы», и глава республики Махмуд-Али Калиматов говорил, что это решение позволило переманить 50 предпринимателей из других регионов (по данным за восемь месяцев 2023 года). Власти Калмыкии заявляли, что намерены пролонгировать пониженные ставки по УСН (1 и 5%) до 2030 года. В ряде случаев законы субъектов, по сути, подталкивают к «переезду», говорит советник юрфирмы «Инфралекс» Родион Шинкарев, приводя в пример закон Курганской области, предусматривающий возможность применения ставок 1 и 5% или 5% «в связи с переменой места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя».

Внутренняя «офшоризация»

По формальным признакам «упрощенка» с пониженными ставками — это прямой аналог внутренних офшоров 1990-х, считает партнер МЭФ legal Вадим Зарипов. В то время зоны льготного налогообложения действовали как раз в Мордовии и Калмыкии (там, в частности, работали организации нефтяной группы ЮКОС, которые затем проходили по делу об уклонении от налогов). «В данном случае это подтверждение классического выражения, что новое — хорошо забытое старое», — рассуждает Степанов.

По мнению Зарипова, в свете масштабных налоговых изменений 2024 года спрос на «упрощенку» с минимальными ставками повысится, а процесс «внутренней налоговой офшоризации» будет набирать силу.

Федосимов согласен, что «с некоторым допущением» можно говорить о существовании в России «территориальных офшоров», и можно предполагать, что релокация предпринимателей в такие регионы будет происходить.

Потребность в адаптации к налоговым изменениям

С 2025 года налог на прибыль для компаний на общей системе налогообложения возрастает на 5 процентных пунктов — до 25%. Работающие же на УСН бизнесы будут обязаны уплачивать НДС по ставкам от 5 до 20% при различных условиях, освобождены от его уплаты будут предприниматели с доходами за предыдущий год ниже 60 млн руб.

В связи с расширением порогов для применения УСН количество юрлиц, для которых будет доступен переход на «упрощенку» (это компании с оборотом от 200 млн до 450 млн руб.), составит 6% от текущей численности организаций в России, оценили аналитики ERP-системы для малого и среднего бизнеса «МойСклад». А количество плательщиков НДС увеличится с 2025 года на 17,5%, по их оценкам.

На этом фоне бизнесу потребуется адаптация, и одним из очевидных вариантов является региональная миграция, которая позволит сохранить прежний уровень нагрузки, считает Зарипов. «Повышение порога увеличивает привлекательность миграции и для средних и крупных бизнесов [с точки зрения их возможного дробления]», — предполагает эксперт.

В отношении предполагаемого роста количества предпринимателей на УСН в ФНС напомнили, что применение специального налогового режима — это право, а не обязанность, и каждый налогоплательщик сам решает, какой режим налогообложения ему выгоднее.

«Фиктивная миграция» предпринимателей

Может расшириться практика «переездов» предпринимателей только на бумаге, а это будет давать повод налоговым органам для претензий, предупреждает Шинкарев. Судебная практика по обвинениям в фиктивной миграции бизнеса уже есть, добавляет Зарипов. Например, в 2022 году Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе решения апелляционной и первой инстанций, установив фиктивный переезд индивидуального предпринимателя из Йошкар-Олы (Марий Эл) в Крым для использования льготного режима. Суды установили, что предприниматель не имел никакой собственности в Крыму и по большей части находился в Йошкар-Оле. Налоговики посчитали, что ИП необоснованно применял ставку 4% (по законодательству Крыма) вместо ставки 6% (Марий Эл). В результате предпринимателю доначислили 1,3 млн руб. налога, выписали штраф 103,6 тыс. руб. и пени в размере 117,3 тыс. руб.

Пока проверок по подозрению в фиктивной регистрации ради получения региональных льгот по УСН немного, утверждает налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. «В рамках налоговых проверок они (налоговики) стремятся доказать фиктивность ведения деятельности в своем субъекте и отобрать таким образом льготу. Однако, ведя такие проверки, налоговики противостоят политике регионов, которые и ввели льготу», — рассуждает он. Федосимов добавляет, что, по его информации, ряд региональных инспекций зачастую «закрывают глаза» на то, что фактически налогоплательщик использует недобросовестную налоговую оптимизацию, ведь он все равно платит «какие-никакие» налоги в региональный бюджет.

Миграция только с формальной сменой юридического адреса лишена смысла — формальность такой миграции может быть легко установлена и доказана налоговой, убежден Степанов. На практике налоговики и бизнес играют в кошки-мышки: предприниматели во всякое время стараются оптимизировать налоговую нагрузку, но не всегда их оптимизация признается законной и обоснованной, говорит Федосимов. В свою очередь, не всегда налоговые органы бывают правы в своих выводах, считает он.

Что касается ИП, он должен состоять на учете в налоговой льготного субъекта, а фактическая деятельность в данном регионе должна также подразумевать, что такой предприниматель проживает именно в нем. По словам Яголовича, налоговые органы могут подавать заявления в полицию на собственников жилья по ст. 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Если выяснится, что предприниматель зарегистрирован по адресу в льготном субъекте фиктивно, то у налоговиков появляются основания считать, что такой бизнесмен на самом деле не работает в регионе регистрации, говорит адвокат.

В ФНС указали, что суды поддерживают позицию налоговых органов о возникновении необоснованной налоговой выгоды в ситуации, когда налогоплательщиками применяется, по сути, фиктивная налоговая миграция. В подобных случаях основной целью регистрации налогоплательщика в регионе, предоставляющем пониженные ставки по налогу УСН, являются «не мотивы делового характера, а уменьшение налоговой обязанности, поскольку действительный экономический смысл такой регистрации отсутствует, — проведенными мероприятиями налогового контроля подтверждено, что фактически деятельность в течение всего периода регистрации в новом регионе не осуществлялась», отметили в ФНС.

Спорные моменты

Если фирма имеет фиктивную регистрацию там, где предоставляются льготные ставки по УСН, но не оформляет филиал там, где реально осуществляется деятельность, это действительно может быть расценено как незаконная налоговая оптимизация, говорит Зыков. Однако если компания действительно работает в двух или более регионах, имея регистрацию там, где есть льгота, совершенно необязательно, что единственная цель такой организации бизнеса заключается в получении налоговой выгоды, отмечает он. Не всегда понятно, где фактически работает компания, если она, например, продает по всей стране, добавляет Зарипов.

По закону компании на УСН не вправе иметь филиалы, но вправе открывать так называемые обособленные подразделения. Территориально обособленное подразделение, оборудованное стационарными рабочими местами, должно быть поставлено на учет в налоговой и иметь ограниченный функционал, объясняет Степанов. Налоговики путем допроса сотрудников, работающих не в льготном регионе, могут легко установить их функционал: если они квалифицируют обособленное подразделение как филиал, компания рискует не только лишиться льготной ставки по УСН, но и вообще получить доначисления по общей системе налогообложения, подчеркивает эксперт.

Другой спорный момент: предъявлять претензии имеет право налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете, а при переезде налоговый орган должен меняться, и он, «может быть, не будет так пристрастен», говорит Шинкарев. В свою очередь, налоговые органы в тех регионах, где такие предприниматели могут извлекать доход, декларируя его в льготном регионе, могут испытывать сложности с проверками, говорит эксперт.