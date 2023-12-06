156 компаний переехали за год в «русские офшоры»

Остров Русский (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

За последний год в российских специальных административных районах (САР) было зарегистрировано 156 компаний. Об этом сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова на круглом столе, посвященном деофшоризации российской экономики, который прошел 5 декабря в Совфеде.

По словам Севастьяновой, это «практически в два раза больше, чем за прошлый год», когда в российских САР зарегистрировались 83 организации. В целом на сегодняшний день на островах Октябрьский и Русский получили регистрацию 292 резидента. Общий объем инвестиций участников САР в российскую экономику за 2019–2022 годы составил 67 млрд руб., уточняют «Ведомости».

В феврале 2023 года о деофшоризации экономики говорил в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — сказал тогда глава государства.

В 2023 году Минэкономразвития подготовило план по продолжению перевода компаний в российскую юрисдикцию. В него входят налоговые льготы, меры по защите российского бизнеса и упрощению его переезда в САР.

Специальные административные зоны в России были созданы в 2018 году на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае. После перерегистрации в САР иностранные юридические лица приобретают статус международных холдинговых компаний. В 2022 году возможность становиться резидентами САР получили и российские компании. Так, среди участников «русских офшоров» — компании «Русал», «Лента» и «Северсталь».