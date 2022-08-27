Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки

С начала работы «зернового коридора» из украинских портов вывезли 1 млн т сельхозпродукции, сообщил Зеленский. Российский МИД накануне заявил об экспорте 845 тыс. т зерна

Фото: David Goldman / AP

С момента заключения зернового соглашения, которое позволяет вывозить с территории Украины застрявшую там с начала российской военной операции сельхозпродукцию через порты Черноморск, Одесса и Южный, Киев экспортировал 1 млн т зерна. Об этом сообщил в ежевечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский.

«Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита», — сказал Зеленский (цитата по «Укринформ»), назвав страну в числе гарантов мировой продовольственной безопасности.

По словам президента, «зерновой коридор» позволяет обеспечить сотни тысяч рабочих мест на Украине, доходы для компаний страны и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.

Накануне российский МИД сообщил со ссылкой на данные ООН, что «зерновым коридором» воспользовались 39 судов, включая 19 ранее заблокированных в украинских портах, они вывезли в общей сложности 845 тыс. т продовольствия.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку, стороны договорились создать безопасный коридор для вывоза зерна из украинских портов через Черное море. Погрузку зерна контролируют представители Турции и ООН. Представители четырехстороннего координационного центра проверяют суда при входе в море и выходе из него. Согласно второй части сделки ООН взяла на себя обязательство содействовать экспорту российского зерна и снятию санкций, которые ему препятствуют. Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа.

До начала работы соглашения власти Украины говорили, что в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна.

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Накануне Министерство аграрной политики Украины сообщило, что по состоянию на 25 августа сельскохозяйственные производители в стране собрали 25,3 млн т продукции. Всего, рассчитывает ведомство, в этом году будет собрано не менее 50 млн т зерна (в прошлом году — 85 млн).