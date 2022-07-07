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Путин заявил о «хороших видах» на урожай пшеницы в России

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На фоне ожиданий мирового продовольственного кризиса президент России Владимир Путин заявил, что в стране ожидается хороший урожай, в том числе и пшеницы.

«У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн т пшеницы будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн т», — сказал Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». По его словам, Россия сохранит первое место по экспорту этой продукции в мире.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Максимо Тореро во время выступления на конференции в ООН 6 июля предупредил, что в мире дополнительно около 13 млн человек столкнутся с проблемой недоедания в этом году из-за боевых действий на Украине.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС


Он отметил, что в 2021 году от 702 млн до 828 млн человек столкнулись с голодом. Согласно обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 млн человек могут по-прежнему испытывать голод. «Если мы прогнозируем влияние [конфликта] на Украине, мы увидим, что у нас будет по крайней мере еще 13 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием, в дополнение к тому, что есть сейчас. А в 2023 году этот показатель вырастет еще на 17 млн человек», — сказал Тореро.

Одной из проблем, которые называют чиновники ООН и мировые лидеры, является невозможность вывезти зерно из украинских портов после начала специальной военной операции России 24 февраля. Консультации по этому вопросу пока не привели к результату. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры по поводу открытия зернового коридора в Черном море продолжаются, достижение результата возможно в течение семи—десяти дней.

«Коридор в Черном море очень важен. Важны подходы [президентов России и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского. <...> Мы продолжим быть посредником, постараемся активизировать наши переговоры и завершить их в течение недели — десяти дней», — сказал турецкий президент.

Москва неоднократно заявляла, что готова обеспечить проход судов в порты Украины и из них, но для этого Киев должен разминировать прибрежные воды для прохода судов с зерном.

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«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые были заминированы», — заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что если Киев решит эту ситуацию, то в открытом море российский ВМФ обеспечит беспрепятственный проход судов с продовольствием в Средиземное море и далее к пунктам назначения.

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урожай пшеница Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

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