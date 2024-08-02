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Военная операция на Украине ,  
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В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти

FT: Брюссель рекомендовал Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти
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Военная операция на Украине

Брюссель посоветовал Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу о блокировке Киевом поставок из России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на текст письма в Будапешт и Братиславу от комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис заявил о необходимости «активно стремиться к диверсификации от российского ископаемого топлива».

Венгрия и Словакия получили право на исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти, введенного после начала боевых действий на Украине, и продолжили импортировать топливо. Однако в конце июня Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились.

Венгрия и Словакия обещали к концу июля обратиться по поводу остановки транзита нефти в суд. Будапешт пригрозил помешать работе механизма по выделению Киеву военной помощи, если Украина не отменит запрет, а словацкий премьер Роберт Фицо сказал, что страна в таком случае перекроет поставки дизтоплива на Украину.

В конце июля FT сообщила, что Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит российской нефти. Как позднее объяснили в комиссии, там не нашли рисков, связанных со снабжением, прерванные поставки удалось компенсировать. В ЕК предложили двум странам нарастить импорт через нефтепровод JANAF из Хорватии.

Глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт считает остановку транзита шантажом из-за позиции двух столиц по вооружению Киева.

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нефть и газ Венгрия Словакия Еврокомиссия Брюссель
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