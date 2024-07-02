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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о росте экспорта российского газа в ЕС почти на четверть

Reuters: экспорт российского трубопроводного газа в ЕС вырос в июне на 23%
Сюжет
Война санкций
Как писала Financial Times, Россия еще в мае впервые почти за два года обогнала США по поставкам газа в Европу. По подсчетам Reuters, в июне поставки газа по трубопроводам выросли на 23% год к году, до 81,8 млн куб. м
«Газпром» GAZP ₽125,84 +3,66% Купить
Фото: Oliver Dietze / Reuters
Фото: Oliver Dietze / Reuters

Среднесуточные поставки российского природного газа в Европу выросли почти на 23% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и упали на 8,6% по сравнению с маем, следует из подсчетов Reuters, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах «Газпрома» о транзите газа через Украину.

Согласно этим подсчетам, среднесуточный экспорт российского трубопроводного газа в ЕС снизился до 81,8 млн куб. м в прошлом месяце с 89,5 млн куб. м в мае, но вырос с 66,8 млн куб. м по сравнению с июнем 2023 года. Агентство связывает небольшое падение с проведением планового технического обслуживания трубопровода «Турецкий поток».

Общий объем экспорта природного газа «Газпрома» в Европу в этом году составил около 15,5 млрд куб. м, отмечает Reuters. При этом еще в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд куб. м газа, однако уже в 2023-м объем снизился на 55,6%, до 28,3 млрд куб. м. На пиках в 2018–2019 годах экспорт российского газа в ЕС достигал от 175 млрд куб. м до 180 млрд куб. м, напоминает агентство.

Россия впервые почти за два года обогнала США по поставкам газа в Европу
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В середине июня Financial Times (FT) со ссылкой на данные консалтинговой ICIS писала, что в мае доля газа из России в общем импорте этого сырья в Европе впервые с сентября 2022 года превысила поставки топлива из США. Газета отмечала, что изменения произошли на фоне общего увеличения европейского импорта российского СПГ, на что повлияли «разовые факторы», в частности сбой на крупном предприятии по экспорту СПГ из США на фоне увеличения Россией прокачки через Турцию в преддверии планового техобслуживания.

По оценкам Bloomberg, Россия продолжает поставлять газ в европейские страны на уровне около 15 млрд куб. м топлива в год через Украину и Турцию. Европа также импортирует российский СПГ морским путем и не вводит санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. В основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию, отмечало агентство.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. В связи с этим власти ЕС ведут переговоры о возможном продолжении поставок по этим газопроводам, писал Bloomberg. Один из вариантов — закачивать закупленный в Азербайджане газ в уже имеющиеся трубопроводы. В Киеве исключали любой план, который предполагает сотрудничество с российским «Газпромом». В ЕС ранее заявляли, что не будут просить Украину продлить контракт.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
экспорт газа Евросоюз Россия Газпром санкции
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