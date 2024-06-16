Россия впервые почти за два года обогнала США по импорту газа в Европу

Впервые с сентября 2022 года доля российского газа в объеме импорта в Европу превысила поставки топлива из США, пишет FT. Это связывают с увеличением прокачки Россией через Турцию и сбоем на предприятии СПГ в США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В мае объем импорта газа из России в Европу впервые с сентября 2022 года превысил поставки топлива из США, следует из данных консалтинговой компании ICIS, передает Financial Times.

С 2023 года газ из США составлял примерно пятую часть от объема импорта топлива в Европе. Однако в мае на долю американского газа пришлось 14% от общего объема импорта в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Северную Македонию. Это стало худшим показателем с августа 2022 года. В то же время доля российского газа в регионе составила 15% от общего объема импорта.

FT отмечает, что изменения произошли на фоне общего увеличения европейского импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). По данным газеты, на это повлияли «разовые факторы», в частности сбой на крупном предприятии по экспорту СПГ из США на фоне увеличения Россией прокачки через Турцию в преддверии планового техобслуживания в июне. В то же время спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а уровень запасов топлива близок к рекордно высокому для этого времени года, пишет издание.

Глава отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер считает, что это изменение «вряд ли продлится долго», поскольку летом Россия сможет поставлять СПГ по Северному морскому пути в Азию. Это, по его оценкам, может привести к сокращению поставок в Европу, в то время как производство СПГ в США увеличится вновь.

«Россия обладает ограниченной гибкостью, чтобы удержать эту долю [в Европе], поскольку спрос [на газ] вырастет следующей зимой, в то время как общее производство СПГ в США только растет, и к концу года на мировой рынок поступят еще новые мощности», — заявил он.

По оценкам Bloomberg, Россия продолжает поставлять газ в европейские страны на уровне около 15 млрд куб. м топлива в год через Украину и Турцию. Европа также импортирует российский (СПГ) морским путем и не вводит санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. В основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию, отмечало агентство.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. В связи с этим власти ЕС ведут переговоры о возможном продолжении поставок по этим газопроводам, писал Bloomberg. Один из вариантов — закачивать закупленный в Азербайджане газ в уже имеющиеся трубопроводы. В Киеве исключали любой план, который предполагает сотрудничество с российским «Газпромом». В ЕС заявляли, что не будут просить Украину продлить контракт.

FT пишет, что Еврокомиссия поддерживает усилия по разработке инвестиционного плана по расширению пропускной способности трубопроводов в рамках Южного газового коридора между ЕС и Азербайджаном. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что поставок по этому маршруту в настоящее время недостаточно для покрытия объемов импорта российского газа, который поступает через Украину.