Голикова сообщила о росте числа безработных с марта
За последние два месяца в России был зафиксирован рост числа безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости, сообщила вице-президент Татьяна Голикова. Ее слова передал РБК аппарат вице-премьера.
«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тыс. человек. До этого такая тенденция не проявлялась», — сказала Голикова на заседании межведомственной рабочей группы.
Принимавший участие в заседании министр труда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы безработными 690,5 тыс. человек.
По словам Голиковой, также увеличилось количество организаций, которые заявили об изменении режимов занятости (на 3,6 тыс., до 43,9 тыс.). Число работников в простое увеличилось до 138 тыс. человек, число работников на неполной занятости — до 131 тыс. человек, сообщил Котяков.
Он также рассказал, что в регионах стали активнее использовать меры поддержки рынка труда, составляя индивидуальные планы сохранения занятости для компаний. «Благодаря такой адресной работе за последние две недели в два раза выросло число граждан, которым было подобрано новое место работы еще до фактического увольнения с предыдущего», — говорится в сообщении аппарата Голиковой.
Согласно прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), до конца года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за чего безработица вырастет с 4,4 до 7,1–7,8% (первый сценарий). При этом варианте рынок труда начнет восстанавливаться уже в 2023 году.
По второму сценарию на фоне долговременного экономического спада безработица вырастет на 6,4–6,5%, однако не будет снижаться в течение нескольких лет.
ЦСР считает более вероятным первый сценарий и утверждает, что в его пользу говорит то, что многие компании сохраняют штат сотрудников даже после приостановки работы.
В начале марта РБК узнал, что власти подготовили меры поддержки рынка труда на фоне санкций. Среди инициатив — проведение общественных работ сроком до трех месяцев, поддержка работников с неполной занятостью и зарплатой ниже МРОТ, выплата пособий по безработице и другие меры.