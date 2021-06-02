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Чемезов поспорил с тезисом о зарубежных интересах российских элит

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что «национализация элит» в России состоялась — политики уже не держат много активов за рубежом. «Финальным триггером» на пути к этому стали американские санкции, сказал он в интервью РБК
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская политическая элита активно возвращает капиталы на родину, зарубежной собственности у нее осталось немного, считает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Честно говоря, сейчас я вижу, наоборот, что многие возвращают свои капиталы в Россию», — сказал Чемезов в интервью РБК, отвечая на вопрос, как увязываются декларации чиновников о патриотизме и зарубежные бизнес-интересы российских элит. «Что вы имеете в виду под словом «элита»?» — переспросил Чемезов.

«Я не вижу большого количества таких политиков, которые держали бы за рубежом какую-то недвижимость. Есть отдельные люди, которые когда-то были в бизнесе, потом ушли в политику. Какие-то у них там активы за рубежом наверняка остались. И то они сейчас стараются это вернуть в Россию», — заявил Чемезов.

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Сергей Чемезов

В России еще в 2013 году, то есть до введения масштабных западных санкций, чиновникам запретили иметь счета и активы за рубежом. В 2016 году правительство попыталось закрыть лазейки для обхода этого запрета, такие как использование зарубежных трастов и оформление активов на родственников и бывших супругов. Однако владеть иностранной недвижимостью чиновникам и депутатам не запрещено, и СМИ сообщали, что это положение не стали вносить в числе предложенных поправок в Конституцию, потому что зарубежная собственность «есть у многих политиков и чиновников».

Одновременно государство с 2013 года провело несколько кампаний по репатриации капиталов бизнеса (политика деофшоризации, амнистия капиталов, законодательство о контролируемых иностранных компаниях, создание собственных «офшорных зон» в Приморье и Калининграде). В 2020 году президент Владимир Путин поручил пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с такими юрисдикциями, как Кипр, Мальта и Нидерланды, чтобы закрыть каналы вывода средств из России через дивиденды. Премьер-министр Михаил Мишустин недавно сообщил, что в 2019 году российские компании вывели таким образом за рубеж 4,3 трлн руб.

Boston Consulting Group (BCG) оценивала в прошлом году, что за рубежом хранится около $440 млрд активов россиян.

По словам Чемезова, так называемая национализация элит в России, «наверное», состоялась, а «финальным триггером» стали «американцы со своими санкциями». «Заставили сделать все, чтобы наш народ сплотился. По сути, все сейчас возвращаются и возвращают накопления в Россию. Чем плохо? Наоборот, хорошо», — резюмировал глава «Ростеха».

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Сергей Чемезов

Выражение «национализация элит» в 2012 году ввел в обиход бывший сотрудник администрации президента, политтехнолог Константин Костин. «Как автор термина «национализация элит» могу сказать, что это все-таки определенный процесс, который начался после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году», — говорил Костин в 2020 году «Российской газете». Широкие секторальные санкции могут «придать смелости тем деятелям в России, которые уже предпочитают изоляцию внутри страны и незападное финансирование», говорила на слушаниях в конгрессе США в 2018 году эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS) Рэйчел Зимба. «Репатриация капитала, усилия по импортозамещению — все это не самые оптимальные решения для России, но они могут поспособствовать дальнейшей консолидации власти и богатства среди администрации президента Путина», — утверждала эксперт.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Петр Канаев Петр Канаев, Вячеслав Козлов
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