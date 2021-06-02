Чемезов поспорил с тезисом о зарубежных интересах российских элит

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что «национализация элит» в России состоялась — политики уже не держат много активов за рубежом. «Финальным триггером» на пути к этому стали американские санкции, сказал он в интервью РБК

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская политическая элита активно возвращает капиталы на родину, зарубежной собственности у нее осталось немного, считает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Честно говоря, сейчас я вижу, наоборот, что многие возвращают свои капиталы в Россию», — сказал Чемезов в интервью РБК, отвечая на вопрос, как увязываются декларации чиновников о патриотизме и зарубежные бизнес-интересы российских элит. «Что вы имеете в виду под словом «элита»?» — переспросил Чемезов.

«Я не вижу большого количества таких политиков, которые держали бы за рубежом какую-то недвижимость. Есть отдельные люди, которые когда-то были в бизнесе, потом ушли в политику. Какие-то у них там активы за рубежом наверняка остались. И то они сейчас стараются это вернуть в Россию», — заявил Чемезов.

В России еще в 2013 году, то есть до введения масштабных западных санкций, чиновникам запретили иметь счета и активы за рубежом. В 2016 году правительство попыталось закрыть лазейки для обхода этого запрета, такие как использование зарубежных трастов и оформление активов на родственников и бывших супругов. Однако владеть иностранной недвижимостью чиновникам и депутатам не запрещено, и СМИ сообщали, что это положение не стали вносить в числе предложенных поправок в Конституцию, потому что зарубежная собственность «есть у многих политиков и чиновников».

Одновременно государство с 2013 года провело несколько кампаний по репатриации капиталов бизнеса (политика деофшоризации, амнистия капиталов, законодательство о контролируемых иностранных компаниях, создание собственных «офшорных зон» в Приморье и Калининграде). В 2020 году президент Владимир Путин поручил пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с такими юрисдикциями, как Кипр, Мальта и Нидерланды, чтобы закрыть каналы вывода средств из России через дивиденды. Премьер-министр Михаил Мишустин недавно сообщил, что в 2019 году российские компании вывели таким образом за рубеж 4,3 трлн руб.