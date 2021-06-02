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Политика ,  
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Чемезов опроверг причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице

Никаких «следов России» в истории со взрывами чешских складов с боеприпасами в 2014 году «не было и нет», уверен Сергей Чемезов. По его мнению, заявления о причастности России к событиям во Врбетице — это «чистая провокация»
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Россия не имеет никакого отношения ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом Чемезов утверждает, что с деятельностью болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева он незнаком и «такую фамилию не встречал».

«Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что «извините, но…» — когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, никаких следов России или спецслужб России не было и нет», — уверен глава «Ростеха».

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Сергей Чемезов

По мнению Чемезова, версия о российском следе в истории со взрывами на чешском складе — это «чистая провокация, чтобы устроить скандал» и «обострить отношения». В качестве примера гендиректор «Ростеха» привел значительно ухудшившиеся отношения России и Украины.

«Какая цель обострить отношения Украины с Россией? Чтобы оттянуть Украину от России, создать очаг напряженности на границе с Россией и на ближайших границах с Россией. А Чехия — это тоже не так далеко», — пояснил Чемезов.

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Фото:Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

Взрывы на складах в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, в результате погибли два человека. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частной компании ЕМCО Емельяна Гебрева. Спустя год Гебрева попытались отравить.

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Чешские власти считают, что ко взрывам могли быть причастны российские спецслужбы. 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии России. Российский МИД назвал эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Помимо этого правительство включило Чехию в список недружественных стран, который ограничивает диппредставительствам республики возможность нанимать россиян.

Параллельно чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба России Александра Мишкина (псевдоним Александр Петров) и Анатолия Чепигу (псевдоним Руслан Боширов). По ее информации, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в которой находится Врбетица. Как утверждает группа журналистов-расследователей Bellingcat и The Insider, в ГУ Генштаба считали, что на складах хранилось оружие, которое предназначалось для экспорта на Украину — именно поэтому Александр Мишкин и Анатолий Чепига взорвали их, а затем пытались отравить Гебрева.

Несмотря на то что Гебрев действительно поставлял боеприпасы Украине, по словам бизнесмена, с чешских складов не осуществлялись поставки в эту страну. Оружие компании ЕМCО, хранившееся во Врбетице, не предназначалось для дальнейшей продажи, подчеркивал Гебрев. «Как и многие другие фирмы, наша компания арендовала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чехии. Они были нужны для разных целей на производстве. Они не предназначались для продажи», — сказал Гебрев.

Автор
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Чехия Врбетица взрыв Сергей Чемезов Александр Петров Руслан Боширов
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