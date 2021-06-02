Чемезов опроверг причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице

Никаких «следов России» в истории со взрывами чешских складов с боеприпасами в 2014 году «не было и нет», уверен Сергей Чемезов. По его мнению, заявления о причастности России к событиям во Врбетице — это «чистая провокация»

Сергей Чемезов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Россия не имеет никакого отношения ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом Чемезов утверждает, что с деятельностью болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева он незнаком и «такую фамилию не встречал».

«Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что «извините, но…» — когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, никаких следов России или спецслужб России не было и нет», — уверен глава «Ростеха».

По мнению Чемезова, версия о российском следе в истории со взрывами на чешском складе — это «чистая провокация, чтобы устроить скандал» и «обострить отношения». В качестве примера гендиректор «Ростеха» привел значительно ухудшившиеся отношения России и Украины.

«Какая цель обострить отношения Украины с Россией? Чтобы оттянуть Украину от России, создать очаг напряженности на границе с Россией и на ближайших границах с Россией. А Чехия — это тоже не так далеко», — пояснил Чемезов.