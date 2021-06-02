Чемезов увидел манипуляции в работе Навального с молодежью

Молодежь не политизируется, а ее политизируют, считает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его мнению, когда политики начинают использовать несовершеннолетних, «это недопустимо»

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Молодежь не политизируется, а ее политизируют, заявил в интервью РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его мнению, несовершеннолетних «ни в коем случае нельзя использовать».

Школьников следует «просвещать, давать разностороннюю информацию, учить анализировать, сопоставлять данные, учить принимать собственные взвешенные решения», подчеркнул Чемезов, отвечая на вопрос, есть ли связь между приговором Навальному, попыткой признать его структуры экстремистскими и эффективной работой команды Навального с молодежью.

«А мы видим что? Манипуляции, жесткие вбросы, провокации. У них еще не сложившееся мировоззрение, они еще далеко не все понимают, легко поддаются влиянию. Поэтому, когда политики начинают использовать несовершеннолетних, это недопустимо», — уверен глава «Ростеха».

В то же время Чемезов считает, что учить молодежь патриотизму обязательно нужно. «Ведь посмотрите в Америке: патриотизм воспитывается с малых лет, когда гимн играет, люди руку у сердца держат. Это правильно, и у нас это должно быть так», — отметил он. Глава «Ростеха» напомнил, что в советское время, когда отечественные команды выигрывали и играл гимн, люди вставали.