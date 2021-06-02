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Дело Навального ,  
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Чемезов увидел манипуляции в работе Навального с молодежью

Молодежь не политизируется, а ее политизируют, считает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его мнению, когда политики начинают использовать несовершеннолетних, «это недопустимо»
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Молодежь не политизируется, а ее политизируют, заявил в интервью РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его мнению, несовершеннолетних «ни в коем случае нельзя использовать».

Школьников следует «просвещать, давать разностороннюю информацию, учить анализировать, сопоставлять данные, учить принимать собственные взвешенные решения», подчеркнул Чемезов, отвечая на вопрос, есть ли связь между приговором Навальному, попыткой признать его структуры экстремистскими и эффективной работой команды Навального с молодежью.

«А мы видим что? Манипуляции, жесткие вбросы, провокации. У них еще не сложившееся мировоззрение, они еще далеко не все понимают, легко поддаются влиянию. Поэтому, когда политики начинают использовать несовершеннолетних, это недопустимо», — уверен глава «Ростеха».

В то же время Чемезов считает, что учить молодежь патриотизму обязательно нужно. «Ведь посмотрите в Америке: патриотизм воспитывается с малых лет, когда гимн играет, люди руку у сердца держат. Это правильно, и у нас это должно быть так», — отметил он. Глава «Ростеха» напомнил, что в советское время, когда отечественные команды выигрывали и играл гимн, люди вставали.

По словам Чемезова, россияне в целом «не очень-то умеют гордиться» тем, что создают, и еще меньше умеют «об этом рассказывать вовне». «В западной культуре с этим все в порядке. Поэтому воспитывать патриотизм у молодежи важно и нужно, и начинать надо со школы», — подытожил глава «Ростеха».

Снежки, рекордные задержания, стычки с ОМОНом и не только Tiktok
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

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23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные акции в поддержку задержанного в Шереметьево, а затем арестованного в Химках оппозиционера Алексея Навального.

Несколькими днями ранее, после объявления о митинге в соцсети TikTok, которая особенна популярна у молодежи, там прошла кампания в поддержку Навального. В некоторых видео с хештегом #свободунавальному пользователи TikTok рассказывали о последнем расследовании оппозиционера, посвященном дворцу в Геленджике. Видео становились вирусными: у хештега #свободунавальному к вечеру 22 января было 125,7 млн просмотров, у #23 января — по дате акции — 137 млн просмотров, у похожего #23января2021 — 40 млн. После этого Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил в социальные сети уведомления о необходимости удалить материалы с призывами к несовершеннолетним выходить на протесты.

Video

Алексей Навальный, условно осужденный по делу «Ив Роше», был объявлен в розыск за нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Сейчас оппозиционер отбывает наказание в ИК-3 во Владимирской области. В отношении оппозиционера также возбудили дело об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой и о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Автор
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ростех Сергей Чемезов Алексей Навальный
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