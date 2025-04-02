Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Дональд Трамп наметил на 2 апреля новый этап торговой войны — пообещал ввести новые пошлины, которые затронут «все страны». Какие партнеры США могут пострадать от новых мер сильнее — в инфографике РБК

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Президент США Дональд Трамп неоднократно называл 2 апреля «днем освобождения» для торговли США, обещая ввести новые пошлины. По задумке политика, «взаимные» тарифы будут действовать против стран, взимающих пошлины с американских товаров.

Глава Минфина Скотт Бессент говорил, что новые тарифы коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик. В администрации ни разу не перечисляли эти страны. Но в документе Торгового представительства США, посвященном отслеживанию недобросовестных торговых практик, упоминаются Аргентина, Великобритания, Канада, Китай, Мексика и другие государства, на которые в совокупности приходится 88% торгового оборота США.

В то же время 30 марта Трамп заявил: «Я не слышал о десяти или 15 странах. Начнем со всех стран, а там посмотрим, что произойдет». Так, новые пошлины могут затронуть весь импорт — в 2024 году его объемы превысили $3,2 трлн.

Около 40% импорта и экспорта США приходится на Канаду, Мексику и Китай. После возвращения в Белый дом Трамп принял ряд торговых мер, первые из них коснулись именно этих стран. Уже вступили в силу пошлины в размере 25% на часть товаров из Мексики и Канады, а также дополнительные 10-процентные тарифы на товары из Китая.

CNN отмечает, что в последний раз подобную торговую войну страна разворачивала больше века назад — во времена президента Уильяма Маккинли. 25-й президент США (1897–1901) повышал средний уровень тарифов на 50% и устанавливал особенно высокие пошлины на железо, сталь и другие важные товары.