Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Чтобы избежать захвата стратегически важных предприятий, стоимость которых сильно упала из-за кризиса, ФНПР предлагает начать их национализацию

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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — пишет Шмаков. Определять такие стратегические предприятия нужно с помощью российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта структура работает при правительстве, ее координатором является вице-премьер Татьяна Голикова. В нее входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Также Шмаков предлагает на год установить мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур. Вновь передавать их в частное владение, считает председатель ФНПР, можно только с учетом мнения отраслевого профсоюза.

Среди других мер, которые предлагает Шмаков, — отмена 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже (12 130 руб. с 1 января 2020 года).