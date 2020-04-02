Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк» Общество, 15:45 РБК проведет трансляцию конференции «Как компаниям пережить весну-2020» Бизнес, 15:44 В Испании от коронавируса умерло более 10 тыс. человек Общество, 15:40 ИИ в теплице и машинное зрение на заводе: главное в сельском хозяйстве Pro, 15:38 Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов Общество, 15:36 Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти» Экономика, 15:36 Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам Общество, 15:34 Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции Общество, 15:31 Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти Общество, 15:24 Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Бизнес, 15:24 Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж Общество, 15:24  Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19 Общество, 15:21 Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?» Политика, 15:17 Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков Бизнес, 15:16
Антикризисные меры ,  
0 

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Чтобы избежать захвата стратегически важных предприятий, стоимость которых сильно упала из-за кризиса, ФНПР предлагает начать их национализацию
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — пишет Шмаков. Определять такие стратегические предприятия нужно с помощью российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта структура работает при правительстве, ее координатором является вице-премьер Татьяна Голикова. В нее входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Бизнес

Также Шмаков предлагает на год установить мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур. Вновь передавать их в частное владение, считает председатель ФНПР, можно только с учетом мнения отраслевого профсоюза.

Среди других мер, которые предлагает Шмаков, — отмена 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже (12 130 руб. с 1 января 2020 года).

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Экономика

Кризис в российской экономике оказался связан с пандемией коронавируса и падением цен на нефть после развала соглашения ОПЕК+. Правительство Михаила Мишустина объявило о серии мер по поддержке экономики и бизнеса. В их числе — кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении, а также снижение социальных взносов работодателей, предоставление финансовой помощи пострадавшим отраслям, например транспорту и туризму. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: национализация, профсоюзы
Материалы по теме
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Бизнес
Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
Финансы
Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter