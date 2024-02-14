Инфляция в России в январе составила 0,86%

В январе цены в России выросли почти на 0,9%, сообщил Росстат. Драйверами подорожания стали огурцы и капуста. Подешевели авиабилеты, куриное мясо и яйца

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По итогам января инфляция в России составила 0,86% за месяц и 7,44% по сравнению с январем 2023-го, сообщил Росстат. В декабре 2023 года месячная инфляция составляла 0,73%.

Одновременно ведомство сообщило, что за неделю с 6 по 12 февраля рост потребительских цен в стране составил 0,21%, с начала февраля — 0,32%.

Росстат публикует динамику индекса потребительских цен без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Что подорожало и что подешевело

Продукты питания за январь подорожали на 1,36%, драйвером стали овощи. В частности, огурцы выросли в цене на 20,1%, капуста — на 15,2%. При этом в группе плодоовощей оказались и наиболее сильно подешевевшие продукты: это апельсины и лимоны (упали в цене на 5,3 и 3,4% соответственно).

Баранина подорожала на 2,6%, а оливковое масло — на 2,4%. В числе подешевевших товаров оказались яйца (снизились в цене на 1,8%). Больше яиц в январе подешевело только куриное мясо — на 2,5%.

Как изменились цены на товары и услуги

Месячная инфляция в группе непродовольственных товаров составила 0,47% (стоимость медикаментов выросла на 1,67%). Цены в категории услуг возросли на 0,78%. Больше всего — на санаторно-оздоровительные услуги (плюс 3,77%).

Между тем на 5,1% за январь подешевел полет на самолете в салоне экономкласса.

В январе этого года на 1,5% снизились инфляционные ожидания россиян — показатель, который высчитывает Центробанк и учитывает в том числе при принятии решений по ключевой ставке. Причиной снижения инфляционных ожиданий могло быть завершение «яичного» шока, поскольку яйца — один из товаров-маркеров для потребителей без сбережений, оценил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.