Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2020 году упал на 10%

На фоне вызванного пандемией кризиса и сокращения спроса поставки трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократились на 10%. Но это намного лучше прогнозов, которые «Газпром» и Минэкономразвития давали на пике кризиса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По итогам 2020 года экспорт природного газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья сократился на 10%. Это следует из данных о предварительных итогах работы компании в 2020 году, которые представил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сообщение опубликовала пресс-служба компании в официальном канале в Telegram.

«В страны дальнего зарубежья «Газпром» в 2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа. Этот результат в пятерке лучших за всю историю компании», — сообщил Миллер.

В 2019 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 199,2 млрд куб. м. Таким образом, объем экспортных поставок стал наименьшим с 2016 года. Основными покупателями российского газа в дальнем зарубежье являются Германия (57,01 млрд куб. м в 2019 году), Италия (22,1 млрд куб. м), Австрия (16,28 млрд куб. м) и Турция (15,51 млрд куб. м).

Точные данные по экспорту газа в отдельные страны в 2020 году Миллер не представил, однако отметил, что в прошлом году десять европейских государств увеличили закупки у «Газпрома». В их числе Турция, Греция, Бельгия и Дания. Поставки компании в Нидерланды и Словакию достигли рекордных значений.