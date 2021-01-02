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Экономика ,  
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Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2020 году упал на 10%

На фоне вызванного пандемией кризиса и сокращения спроса поставки трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократились на 10%. Но это намного лучше прогнозов, которые «Газпром» и Минэкономразвития давали на пике кризиса
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По итогам 2020 года экспорт природного газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья сократился на 10%. Это следует из данных о предварительных итогах работы компании в 2020 году, которые представил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сообщение опубликовала пресс-служба компании в официальном канале в Telegram.

«В страны дальнего зарубежья «Газпром» в 2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа. Этот результат в пятерке лучших за всю историю компании», — сообщил Миллер.

В 2019 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 199,2 млрд куб. м. Таким образом, объем экспортных поставок стал наименьшим с 2016 года. Основными покупателями российского газа в дальнем зарубежье являются Германия (57,01 млрд куб. м в 2019 году), Италия (22,1 млрд куб. м), Австрия (16,28 млрд куб. м) и Турция (15,51 млрд куб. м).

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Точные данные по экспорту газа в отдельные страны в 2020 году Миллер не представил, однако отметил, что в прошлом году десять европейских государств увеличили закупки у «Газпрома». В их числе Турция, Греция, Бельгия и Дания. Поставки компании в Нидерланды и Словакию достигли рекордных значений.

Представленные «Газпромом» данные оказались лучше прогнозов, которые давались компанией на пике коронавирусного кризиса. В апреле руководитель финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников заявлял, что экспорт газа в 2020 году в страны дальнего и ближнего зарубежья снизится до 166,6 млрд куб. м. С учетом прогнозировавшегося падения цен на газ на тот момент эксперты ожидали сокращения экспортной выручки «Газпрома» в два раза. Наиболее пессимистичным был прогноз Минэкономразвития, представленный в сентябре, тогда ведомство оценивало экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2020 году всего лишь в 148,8 млрд куб. м. и 184,4 млрд куб. м с учетом стран СНГ. Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало в июне, что экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию снизится до 163 млрд куб. м.

Сокращение объема экспорта российского газа связано со снижением спроса на сырье, вызванным пандемией. К началу сентября газовые хранилища в Европе оказались заполнены более чем на 90%. К концу декабря заполненность заметно упала — до 74%.

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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Весной 2020 года доходы России от экспорта золота впервые в истории превысили доходы от экспорта газа. За апрель и май российские компании экспортировали 66,4 т золота на $3,58 млрд, следовало из статистики Федеральной таможенной службы. Согласно данным ФТС, за эти же два месяца «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 млрд.

Автор
Георгий Тадтаев
Газпром экспорт газа
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