Прогнозы экспорта газа Минэкономразвития и «Газпрома» разошлись на 12,5%

Минэкономики в своем прогнозе социально-экономического развития оценило экспорт российского газа в Европу и Китай в 2020 году на уровне лишь 149 млрд куб. м. Это на 18% ниже, чем в 2019 году, и на 12% меньше, чем ожидает «Газпром»

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В новом прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития к осеннему бюджетному циклу (представлен 26 сентября, есть у РБК), прогноз по экспорту трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2020 году составляет 148,8 млрд куб. м («Газпром» — монопольный экспортер трубопроводного газа). Это на 18,5% меньше, чем было поставлено за рубеж за пределы СНГ в 2019 году, следует из данных Минэкономразвития.

Прогноз по экспорту газа с учетом стран СНГ на 2020 год составляет 184,4 млрд куб. м — на 16,4% меньше прошлогоднего экспорта и на 22% меньше, чем министерство прогнозировало год назад на 2020 год, следует из документа Минэкономразвития.

Под поставками газа в дальнее зарубежье понимается экспорт в Европу (включая Турцию) и Китай. Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года.

Данные по экспорту трубопроводного газа от Минэкономразвития и от «Газпрома» не совпадают. Так, по данным газового концерна, в 2019 году он поставил в страны дальнего зарубежья (преимущественно в Европу) 199,2 млрд куб. м — против оценки Минэкономики в 182,5 млрд куб. м за 2019 год.

«Газпром» и сейчас ожидает большего объема экспорта в 2020 году, чем прогнозирует Минэкономразвития. По оценке «Газпрома», объем экспорта газа в дальнее зарубежье в 2020 году составит примерно 170 млрд куб. м, заявлял 31 августа начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов. Разница с прогнозом Минэкономразвития составляет 12,5%.