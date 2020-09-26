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Прогнозы экспорта газа Минэкономразвития и «Газпрома» разошлись на 12,5%

Минэкономики в своем прогнозе социально-экономического развития оценило экспорт российского газа в Европу и Китай в 2020 году на уровне лишь 149 млрд куб. м. Это на 18% ниже, чем в 2019 году, и на 12% меньше, чем ожидает «Газпром»
Фото:Денис Синяков / Reuters
Фото: Денис Синяков / Reuters

В новом прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития к осеннему бюджетному циклу (представлен 26 сентября, есть у РБК), прогноз по экспорту трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2020 году составляет 148,8 млрд куб. м («Газпром» — монопольный экспортер трубопроводного газа). Это на 18,5% меньше, чем было поставлено за рубеж за пределы СНГ в 2019 году, следует из данных Минэкономразвития.

Прогноз по экспорту газа с учетом стран СНГ на 2020 год составляет 184,4 млрд куб. м — на 16,4% меньше прошлогоднего экспорта и на 22% меньше, чем министерство прогнозировало год назад на 2020 год, следует из документа Минэкономразвития.

Под поставками газа в дальнее зарубежье понимается экспорт в Европу (включая Турцию) и Китай. Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года.

Данные по экспорту трубопроводного газа от Минэкономразвития и от «Газпрома» не совпадают. Так, по данным газового концерна, в 2019 году он поставил в страны дальнего зарубежья (преимущественно в Европу) 199,2 млрд куб. м — против оценки Минэкономики в 182,5 млрд куб. м за 2019 год.

«Газпром» и сейчас ожидает большего объема экспорта в 2020 году, чем прогнозирует Минэкономразвития. По оценке «Газпрома», объем экспорта газа в дальнее зарубежье в 2020 году составит примерно 170 млрд куб. м, заявлял 31 августа начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов. Разница с прогнозом Минэкономразвития составляет 12,5%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало в июне, что экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию снизится до 163 млрд куб. м. В первом полугодии 2020 года экспорт «Газпрома» на эти рынки составил 78,9 млрд куб. м (на 18% меньше, чем за тот же период годом ранее).

В этом году экспорт российского газа резко сократился на фоне снижения спроса на газ в Европе из-за пандемии коронавируса. Европейские хранилища газа были заполнены на 77% уже в начале лета, хотя обычно такая загрузка хранилищ достигается к сентябрю. Экспортные цены «Газпрома» тоже существенно снизились: Fitch прогнозировало, что средняя цена реализации газа на рынках за пределами СНГ составит в 2020 году $119 за 1 тыс. куб. м (снижение на 44% по сравнению с прошлогодней ценой в $211 за 1 тыс. куб. м).

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В июле 2020 года (последние данные ФТС) средняя экспортная цена на газ «Газпрома» составила лишь $86,2 за 1 тыс. куб. м.

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, разница прогнозов по экспорту газа «Газпрома» и Минэкономразвития может быть вызвана различиями в методологии оценки. По мнению эксперта, Минэкономразвития считает только экспорт газа российского происхождения, тогда как «Газпром» учитывает и продажи закупаемого им в Центральной Азии газа и своповые операции обмена.

Как объяснила РБК пресс-служба Минэнерго, разница между прогнозами обусловлена следующими факторами:

  • разница в таможенной и договорной статистике (по оценкам экспертов, может составлять от 7 до 10 млрд куб. м) возникает, когда газ прошел таможенные процедуры, но еще формально не продан;
  • разная оценка климатических условий четвертого квартала (может составлять от 4 до 6 млрд куб. м); данные из прогноза Минэкономразвития исходят из более умеренной оценки потребления газа в Европе в четвертом квартале 2020 года (исходя из более мягкого осенне-зимнего сезона);
  • доля трубопроводного газа по сравнению с долей импортного СПГ на рынке Европе (может давать от 7 до 10 млрд куб. м разницы).

Поскольку прогноз Минэкономразвития ниже, чем прогноз «Газпрома», последний может ориентироваться на меньшее проникновение импортного СПГ на рынок Европы (в том числе из Катара и США).

Авторы
Иван Ткачёв, Людмила Подобедова
Газпром Минэкономразвития прогноз
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