Прогнозы экспорта газа Минэкономразвития и «Газпрома» разошлись на 12,5%
В новом прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития к осеннему бюджетному циклу (представлен 26 сентября, есть у РБК), прогноз по экспорту трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2020 году составляет 148,8 млрд куб. м («Газпром» — монопольный экспортер трубопроводного газа). Это на 18,5% меньше, чем было поставлено за рубеж за пределы СНГ в 2019 году, следует из данных Минэкономразвития.
Прогноз по экспорту газа с учетом стран СНГ на 2020 год составляет 184,4 млрд куб. м — на 16,4% меньше прошлогоднего экспорта и на 22% меньше, чем министерство прогнозировало год назад на 2020 год, следует из документа Минэкономразвития.
Под поставками газа в дальнее зарубежье понимается экспорт в Европу (включая Турцию) и Китай. Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года.
Данные по экспорту трубопроводного газа от Минэкономразвития и от «Газпрома» не совпадают. Так, по данным газового концерна, в 2019 году он поставил в страны дальнего зарубежья (преимущественно в Европу) 199,2 млрд куб. м — против оценки Минэкономики в 182,5 млрд куб. м за 2019 год.
«Газпром» и сейчас ожидает большего объема экспорта в 2020 году, чем прогнозирует Минэкономразвития. По оценке «Газпрома», объем экспорта газа в дальнее зарубежье в 2020 году составит примерно 170 млрд куб. м, заявлял 31 августа начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов. Разница с прогнозом Минэкономразвития составляет 12,5%.