В Госдуме предложили включить в тарифы ЖКУ новые расходы

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Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ планируют в ближайшее время внести законопроект по установке газоанализаторов (прибор, который при утечке автоматически отключает газ или сигнализирует о ЧП) во всех квартирах в газифицированных домах. Об этом сообщила газете «Известия» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, стоимость и установка газоанализаторов, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования войдут в тарифы ЖКУ. Таким образом, установка прибора может увеличить общую стоимость за газ примерно на 1%, а вместе с обслуживанием — до 5%, считает эксперт комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павел Склянчук.

Приборы будут устанавливать в рамках очереди. Планируется, что этим займутся газораспределительные компании, поставляющие газ в дома, заявила Разворотнева. Например, в Москве устанавливать газоанализаторы будет «Мосгаз».

По словам председателя подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Надежды Казанцевой, газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тыс. руб., с клапаном, который сам перекрывает газ, — 5,5 тыс.

Похожий законопроект вносили в Госдуму депутаты «Справедливой России» в 2019 году. Согласно документу в жилых домах предлагалось устанавливать системы газовой безопасности за счет жильцов. Речь шла об автоматических системах контроля, которые смогут оповещать о высокой концентрации бытового газа аварийные службы и перекрывать его подачу, а также включать вентиляцию. Депутаты указывали, что проверки газового оборудования в домах не гарантируют полной безопасности от взрывов бытового газа, так как они могут быть связаны с человеческим фактором.