ФАС предложила увеличить тарифы на газ с 1 декабря

Оптовые цены на газ, согласно проекту приказа, вырастут с 1 декабря как для промышленности, так и для населения. Их предлагали повысить 1 июля 2023 года, но индексацию перенесли из-за необходимости обновить оборудование

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5% с 1 декабря, сообщила пресс-службе ведомства.

Изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, который составляет Минэкономразвития, пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что тарифы на газ больше не будут меняться в течение полутора лет — до 1 июля 2024 года.

В прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов говорится, что тарифы на газ для всех потребителей должны вырасти на 8,5% с 1 декабря 2022 года и на 7% с 1 июля 2024 года.

В ФАС обратили внимание, что рост тарифов будет ниже уровня инфляции. В Банке России ранее подсчитали, что показатель инфляции по итогам текущего года должен составить 12–13%. Ранее в ФАС говорили, что совокупный платеж за коммунальные услуги не может вырасти больше текущего уровня инфляции, это предусмотрено системой тарифного регулирования.

Повысить тарифы на газ и другие коммунальные услуги в следующий раз власти планировали 1 июля 2023 года. Однако в конце сентября Минэкономразвития объявило, что правительство проиндексирует тарифы на газ, подачу электроэнергии, снабжение водой и теплом, на восемь месяцев раньше, то есть 1 декабря. В ведомстве пообещали, что тарифы вырастут не более чем на 9%. Таким образом, средний ежемесячный платеж для семьи из трех человек должен был вырасти не более чем на 324 руб.

Минэкономразвития объяснило перенос индексации необходимостью «обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты».

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — говорили тогда в министерстве.

В последний раз тарифы на ЖКУ в России, в том числе на газ, повышали 1 июля. Тогда тарифы на водоотведение в целом по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по снабжению электроэнергией — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%, сообщал Росстат.