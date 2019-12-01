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В правительстве поддержали увеличение выплат вкладчикам рухнувших банков
Проект закона о повышении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. внесли в Госдуму в июле. В положительном отзыве правительства на документ сделан ряд оговорок
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство России предоставило положительный отзыв на законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. для вкладчиков, не успевших снять средства до отзыва лицензии банка. Заключение опубликовано на сайте Госдумы.

Перед принятием соответствующего документа кабмин попросил его доработать «с учетом указанных замечаний». Так, необходимо отразить результаты оценки влияния изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов. Кроме того, следует обратить внимание на возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов.

В кабмине указали на то, что в проекте закона предусмотрено снижение порога базового уровня доходности вкладов для банков, уплачивающих повышенную ставку страховых взносов в фонд. Вместе с тем в материалах отсутствуют расчеты, подтверждающие необходимость этого снижения. Отмечается, что такие изменения могут ограничить возможности привлечения банками депозитов на выгодных условиях.

Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

В мае Центробанк совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн руб. Такую сумму предлагалось выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств» (например, денег, полученных по наследству или от продажи жилья). Впервые о данных изменениях в июне прошлого года говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы эти предложения одобрим», — подчеркивала она.

В середине июля этого года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. Документ предлагает выплачивать вкладчикам повышенное возмещение при продаже жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, получении наследства, возмещении причиненного жизни, здоровью или личному имуществу ущерба, получении социальных выплат и пособий, исполнении решения суда, а также получении грантов в форме субсидий.

Сейчас предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн руб. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого должен быть не менее 10 млн руб., выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: страхование вкладов, Госдума
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