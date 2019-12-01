В правительстве поддержали увеличение выплат вкладчикам рухнувших банков

Проект закона о повышении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. внесли в Госдуму в июле. В положительном отзыве правительства на документ сделан ряд оговорок

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Правительство России предоставило положительный отзыв на законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. для вкладчиков, не успевших снять средства до отзыва лицензии банка. Заключение опубликовано на сайте Госдумы.

Перед принятием соответствующего документа кабмин попросил его доработать «с учетом указанных замечаний». Так, необходимо отразить результаты оценки влияния изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов. Кроме того, следует обратить внимание на возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов.

В кабмине указали на то, что в проекте закона предусмотрено снижение порога базового уровня доходности вкладов для банков, уплачивающих повышенную ставку страховых взносов в фонд. Вместе с тем в материалах отсутствуют расчеты, подтверждающие необходимость этого снижения. Отмечается, что такие изменения могут ограничить возможности привлечения банками депозитов на выгодных условиях.

В мае Центробанк совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн руб. Такую сумму предлагалось выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств» (например, денег, полученных по наследству или от продажи жилья). Впервые о данных изменениях в июне прошлого года говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы эти предложения одобрим», — подчеркивала она.