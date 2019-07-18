В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

Группа депутатов Госдумы внесла в парламент проект закона о повышении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. Столь резко повысить размер страховки по вкладам предлагается только при наличии у вкладчика особых обстоятельств, к которым относится поступление денег на счет в результате:

получения наследства;

продажи квартиры или жилого дома, а также земельного участка, на котором стоит такой дом, садовый домик или иные строения;

возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу;

получения социальных выплат и пособий;

исполнения решения суда;

получение грантов в форме субсидий.

В законопроекте отмечается, что выплата страхового возмещения производится Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в течение месяца с момента представления документов, подтверждающих наличие особых обстоятельств.

Законопроектом также предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.