Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Доходность депозитов для населения падает вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Вклады становятся все менее выгодными, и россияне все чаще выходят на фондовый рынок

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.

Почти так же сильно ставки по депозитам для населения падали летом 2018 года: тогда средний показатель для рынка упал до 6,05%.

Как ЦБ считает среднюю ставку по вкладам Банк России приводит среднее максимальное значение по розничным депозитам по данным десяти российских банков. Это кредитные организации, которые лидируют по размеру портфелей вкладов: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Показатель замеряется каждые десять дней (декаду).

В 2019 году максимальное значение средних ставок по вкладам было достигнуто в феврале — 7,67% годовых. Но уже в мае показатель стал снижаться, опережая решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку уже четыре раза — в июне, июле и сентябре на 0,25 п.п., а в октябре сразу на 0,5 п.п. Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме — 6,5%. До конца года намечено еще одно заседание совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Потенциал для снижения ключевой ставки еще есть, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.