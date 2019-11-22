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Финансы ,  
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Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Доходность депозитов для населения падает вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Вклады становятся все менее выгодными, и россияне все чаще выходят на фондовый рынок

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.

Почти так же сильно ставки по депозитам для населения падали летом 2018 года: тогда средний показатель для рынка упал до 6,05%.

Как ЦБ считает среднюю ставку по вкладам

Банк России приводит среднее максимальное значение по розничным депозитам по данным десяти российских банков. Это кредитные организации, которые лидируют по размеру портфелей вкладов: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Показатель замеряется каждые десять дней (декаду).

В 2019 году максимальное значение средних ставок по вкладам было достигнуто в феврале — 7,67% годовых. Но уже в мае показатель стал снижаться, опережая решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку уже четыре раза — в июне, июле и сентябре на 0,25 п.п., а в октябре сразу на 0,5 п.п. Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме — 6,5%. До конца года намечено еще одно заседание совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Потенциал для снижения ключевой ставки еще есть, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Макроэкономическая стабильность и удержание инфляции вблизи 4% (таргет Центрального банка) будут «создавать комфортные условия для рынка акций и рынка облигаций, частично выдавливания депозитчиков, людей, которые традиционно инвестируют в свое будущее через сбережения в банковском секторе», говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в середине ноября.

Число розничных инвесторов на фондовом рынке уже растет, свидетельствует статистика ЦБ: за третий квартал оно увеличилось на 18,2% и превысило 3 млн человек. «Основными факторами существенного притока частных инвесторов являются снижение ставок банковских вкладов и появление на рынке новых финансовых продуктов, которые обладают большей доходностью по сравнению с депозитами. Также привлечению инвесторов на фондовый рынок способствуют меры государственного стимулирования: налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, повышение финансовой доступности и финансовой грамотности населения», — отмечал регулятор.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Татьяна Ломская
Теги: ставки, вклады
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