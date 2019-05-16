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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн руб.
На такие выплаты смогут рассчитывать те вкладчики лопнувших банков, у которых крупные суммы оказались на счетах «в силу особых жизненных обстоятельств». Например, положившие на счет деньги от продажи жилья
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершили разработку проекта закона о выплате части вкладчиков лопнувших банков повышенных компенсаций — в размере до 10 млн руб. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава АСВ Юрий Исаев.

По его словам, компенсации такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на банковских счетах денег, полученных по наследству или в результате продажи жилья.

В настоящее время предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн руб. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет как раз 10 млн руб., выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

Однако после закрытия сделки купли-продажи недвижимости полученные продавцом деньги застрахованы уже на общих основаниях, а это вынуждает граждан распределять средства по разным счетам или вообще совершать сделки наличными, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Банки тем самым недополучают ликвидность. ЦБ же заинтересован в предупреждении банкротств банков, а значит, и в том, чтобы россияне не снимали деньги со счетов.

По мнению Антонова, основные бенефициары предложения — крупнейшие банки страны. Напротив, за неимением у граждан надобности распределять средства по разным счетам пострадать могут небольшие коммерческие структуры. «Повышение порога потребует от АСВ дополнительных затрат. Это может привести к росту ставки страховых взносов, что может отрицательно сказаться на доходности самих вкладов», — пояснил РБК Антонов.

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В июне 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что АСВ выступило с предложением повысить предельный размер страховых выплат по вкладам в банках до 10 млн руб. «И мы эти предложения одобрим», — сказала тогда глава ЦБ.

Основаниями для повышенных выплат Набиуллина также называла случаи, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. «Когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, суммы на счете скапливается больше застрахованных 1,4 млн руб. Здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить. Эти совместные предложения у нас отработаны с АСВ», — сказал глава ЦБ.

В марте 2019 года АСВ сообщало, что за 15 лет функционирования системы страхования вкладов произошло 486 страховых случаев, страховое возмещение на общую сумму 1,9 трлн руб. получили 4 млн вкладчиков.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Макаренко
Теги: страхование вкладов, АСВ
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