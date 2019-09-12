Минфин рассказал о возможностях инвестирования средств ФНБ внутри страны

Накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы можно вложить в проекты внутри страны только по рыночной ставке и при участии других кредиторов, считают в Минфине

Владимир Колычев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты внутри страны невозможно без участия других кредиторов. Участие государства должно лишь «подсвечивать» их значимость. Об этом сообщил журналистам на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов Владимир Колычев, передает корреспондент РБК.

Концепция инвестирования средств ФНБ должна быть готова до конца года. В правительстве продолжается дискуссия о способах инвестирования внутри страны, отметил Колычев. Они должны соответствовать двум принципам: не подвергать сомнению действенность механизма бюджетного правила и учитывать интересы будущих поколений.

«Если инвестиции внутри страны и будут, в приоритете будет доходность», — подчеркнул Колычев.

Поэтому средства ФНБ могут быть направлены на внутренние проекты только при участии других кредиторов и рыночной ставке, подчеркнул Колычев. «Потому что чиновник очень плохо может оценить кредитные риски — это не его задача, а задача банка», — отметил замминистра.