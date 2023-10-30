Власти предложили для инжиниринга налоговые льготы по аналогии с IT

Минпромторг предложил дать отрасли инжиниринга льготы по налогу на прибыль и страховым взносам по аналогии с действующими в IT-сфере, узнал РБК. Также им могут компенсировать затраты по кредитам и выдать гарантии под залог выручки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минпромторг разработал проект концепции развития инжиниринга и промышленного дизайна в России и направил предложения в правительство. Документ, подписанный первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

Программа должна обеспечить «ускоренное технологическое развитие и высокий уровень локализации промышленных производств», а также позволит «устранить и минимизировать риски дальнейшего развития барьеров, ограничивающих развитие отрасли», указывает Осьмаков.

В черновик программы вошли как меры по нормативно-правовому развитию отрасли (закрепление самого понятия «инжиниринговая деятельность», создание реестра профильных организаций), так и налоговые льготы (включая временное обнуление налога на прибыль, освобождение ряда услуг от НДС) и финансовые преференции. Поручение поддержать инжиниринг давал президент Владимир Путин после встречи с бизнес-объединением «Деловая Россия».

В аппарате правительства перенаправили запрос РБК в Минпромторг. «Концепция (ее «дорожная карта») сейчас находится в стадии формирования. В правительство Российской Федерации было направлено предложение о таком подходе к развитию инжиниринга, но не сама концепция», — уточнили РБК в пресс-службе Минпромторга. РБК направил запрос в Минфин.

Инжиниринг — это сфера деятельности по проработке создания объектов промышленности, инфраструктуры и т.д. Промышленный дизайн — это профессиональная разработка изделий, устройств и услуг с проработкой их внешнего вида и функциональности. Инжиниринговые услуги, которые Россия закупала у западных компаний, попали под санкционные запреты.

Условия получения поддержки

Инжиниринг — инструмент, который позволяет обеспечить ускоренное внедрение инноваций в промышленном производстве, — лежит на стыке науки и промышленности, говорит Алан Елбакиев, директор по стратегии Центра управления проектами в промышленности (входит в систему Минпромторга). «Дорожная карта» по развитию инжиниринга и промдизайна реализуется с 2013 года, и сейчас правительство вернулось к идее активно развивать отрасль с акцентом на решение насущных потребностей — это и повышение доступности кредитных средств, и снижение налоговой нагрузки, и закрытие кадровых потребностей участников рынка, отмечает эксперт.

«Концепция разработана Минпромторгом по поручению президента совместно с экспертным сообществом и «Деловой Россией», Центр управления проектами в промышленности выступал проектным офисом. В сентябре концепция внесена на согласование в правительство. Рассчитываем, что она ляжет в основу «дорожной карты» развития инжиниринга 3.0», — сообщил эксперт.

Чтобы пользоваться льготами, предлагаемыми Минпромторгом, компания должна будет входить в специальный реестр инжиниринговых организаций и фирм промышленного дизайна, говорится в документе. Это станет возможным при соблюдении ряда условий:

наличие профильного ОКВЭД (деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения, разработка проектов промышленных процессов и производств, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, специализированная деятельность в области дизайна);

налоговое резидентство России;

доля доходов от деятельности в области инжиниринга или промышленного дизайна более 30%;

опыт успешного оказания услуг (по профильному ОКВЭД), ежегодная выручка более 10 млн руб. за три предшествующих года;

срок функционирования организации не менее трех лет;

средняя зарплата штатных сотрудников не ниже средней по стране или региону;

согласие на раскрытие налоговой тайны.

Раз в два года компании должны будут подтверждать право находиться в реестре. В Минпромторге надеются, что такой перечень в том числе позволит выполнять задачу по мониторингу и статистическому наблюдению за изменениями на рынке инжиниринговых услуг (правилами пользования реестра может быть предусмотрено обязательное заполнение форм статистического наблюдения).

Налоговые льготы

К основным проблемам инжиниринга в проекте концепции отнесена «высокая налоговая нагрузка». В связи с этим Минпромторг предлагает рассмотреть несколько механизмов предоставления льгот для российских инжиниринговых компаний и организаций сектора промышленного дизайна, а именно:

Снижение ставки налога на прибыль.

Предлагается снизить ее до уровня, установленного для организаций в сфере IT-технологий, следует из документа. С 1 января 2022 года до 31 декабря 2024-го ставка налога на прибыль для IT-компаний нулевая (вместо 20%), ее могут применять организации, аккредитованные Минцифры, чья профильная выручка составляет не менее 70% от общего объема доходов. Затем ставка должна увеличиться до 3%.

Проектируемой льготой смогут воспользоваться все организации из реестра инжиниринговых компаний, которые платят налог на прибыль, указано в документе.

Снижение тарифа страховых взносов.

Аналогично налогу на прибыль Минпромторг предлагает снизить тариф страховых взносов для инжиниринговых компаний до льготного уровня IT-фирм (7,6 вместо 30%). Мера распространится на организации, включенные в реестр, в том числе на компании промышленного дизайна, применяющие упрощенную систему налогообложения, говорится в проекте концепции.

Освобождение от НДС.

Предлагается включение услуг промышленного дизайна в перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от НДС), сказано в проекте концепции. Операции, освобожденные от НДС, перечисляются в ст. 149 Налогового кодекса и включают, помимо прочего, продажу определенных медицинских товаров, услуги общепита, перевозки пассажиров городским транспортом, реализацию туров в сфере внутреннего или въездного туризма. Освобождение от НДС не равно нулевой ставке этого налога (она позволяет претендовать на возврат так называемого входного НДС).

Налоговые льготы — наиболее значимая мера поддержки из предлагаемых сегодня, считает член генерального совета «Деловой России» Наталья Кириллова. По ее мнению, они не будут обременительными для бюджета. «Отрасль инжиниринга в России, к большому сожалению, пока настолько маленькая, что там не будет возникать серьезных выпадающих доходов из-за введения льгот», — уверяет Кириллова. ФНС не раскрывает данных по налоговым сборам по конкретным ОКВЭД.

Чтобы оценить выпадающие доходы от введения налоговых льгот, необходимо законодательно закрепить само понятие «инжиниринговые услуги», указал Елбакиев. Соответствующий проект федерального закона уже внесен в правительство и, как ожидается, в ближайшее время будет внесен в Госдуму, уточнил он. «После того как эти изменения будут утверждены — мы рассчитываем на начало 2024 года, — Минпромторг запустит на сайте ГИСП (Государственная информационная система промышленности. — РБК) общероссийский реестр организаций в сфере инжиниринга и промдизайна. Затем Минфин сможет рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, касающиеся введения льгот», — пояснил эксперт.

Финансовые преференции

Одним из барьеров для развития инжиниринговых компаний в концепции названы сложности в получении кредитного финансирования. Для их устранения Минпромторг считает необходимыми такие меры:

Кредитование под залог будущей выручки.

Целесообразно проработать механизм, позволяющий инжиниринговым организациям получать финансирование (в том числе банковские гарантии) в кредитных учреждениях под залог права требования выручки по договору с заказчиком (то есть денежных средств, которые компания получит в будущем за выполненный контракт).

«У инжиниринговых компаний нет понятного банкам залога. Обычно банки приходят на производственное предприятие и берут в качестве залога станки, здания и т.д. Что взять у инжиниринговых компаний? Компьютеры?» — рассуждает Кириллова. По ее мнению, предлагаемый механизм решит эту проблему, тем более что клиенты у инжиниринговых компаний, как правило, крупные.

Компенсация затрат по кредитам.

Предлагается разработать механизм компенсации затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию импортозамещающих проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна, говорится в проекте концепции. За счет кредита организации смогут нести инвестиционные расходы, например, на приобретение основных средств и их техническое перевооружение, автоматизацию, нематериальные активы. Размер субсидии составит не более 90% затрат на уплату процентов / комиссии / стоимости гарантии, но не более 150 млн руб. в год, указано в документе.

Возмещение затрат на дизайн

Принципиально новой мерой из заявленных в концепции выступает субсидирование затрат на промышленный дизайн. В его рамках предлагается оказание поддержки производителям и разработчикам промышленной продукции, «имеющей высокий рыночный потенциал и (или) критической с точки зрения импортозамещения», говорится в проекте концепции.

Механизм будет выглядеть так: АНО «Агентство по технологическому развитию» (оператор) будет проводить конкурсный отбор на право получения гранта среди дизайн-студий. По итогам отбора будет заключаться трехсторонний договор между разработчиком продукции, победителем конкурсного отбора и оператором с последующим предоставлением гранта на компенсацию расходов на промышленный дизайн до 50% их стоимости (и до 80%, если заказчик — предприятие ОПК).

При этом предлагается обязать разработчика обеспечить серийное производство продукции на сумму не менее 5 руб. на каждый 1 руб. гранта в течение двух лет с момента проведения промышленного дизайна продукции.

Вопрос безопасности

Развитие инжиниринга — это межотраслевая тема, потому что часто разработка может переходить из одной отрасли в другую, и это делает его поддержку крайне важной, считает Кириллова. «Программа развития инжиниринга — это не только про экономические выгоды, но, что более важно сегодня, про технологический суверенитет и безопасность. Развитие инженерных решений и изобретений определяет дальнейшее существование и развитие страны в условиях ограничений», — считает она.

До санкций 2022 года Россия закупала существенные объемы инжиниринговых услуг у западных компаний, в том числе присутствовавших на российском рынке. В частности, импорт Россией услуг в области архитектуры, инженерных услуг и услуг в технических областях увеличился в 2021 году до $5,1 млрд по сравнению с $3,2 млрд в 2020-м, следует из наиболее актуальных данных Банка России. Лидером по оказанию таких услуг для России стали страны ЕС ($2,9 млрд), в том числе Нидерланды ($1,1 млрд) и Германия ($0,8 млрд). Китай в 2021 году продал России таких услуг на $0,5 млрд.

В октябре 2022 года Евросоюз запретил европейским компаниям оказывать архитектурные и инжиниринговые услуги российским резидентам. Кроме того, в мае 2023 года США определили российские архитектурный и инжиниринговый сектора как потенциальный объект санкций: это означает, что американские власти могут вводить блокирующие санкции против конкретных компаний из этих отраслей.