В России смягчили условия ипотеки для IТ-специалистов

IТ-специалисты до 36 лет смогут оформить льготную ипотеку без учета уровня минимальной зарплаты. Ранее этот уровень для городов-миллионников составлял не менее 120 тыс. руб. в месяц, для остальных городов — не менее 70 тыс. руб.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России IТ-специалисты до 36 лет смогут оформить льготную ипотеку без учета минимальной зарплаты. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее для получения льготной ипотеки IТ-специалисты в городах-миллионниках должны были получать не менее 120 тыс. руб. в месяц, а в остальных городах — не менее 70 тыс. руб. в месяц.

Данная мера направлена на то, чтобы большее число работников сферы информационных технологий приобрели жилье на выгодных условиях.

Льготная ипотека для специалистов, работающих в сфере IТ, была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2022 году.

В прошлом году ипотека по ставке 5% предоставлялась при наличии российского гражданства, работе в аккредитованной IТ-компании (таких компаний около 12 тыс.), средней зарплате (до налогов) от 150 тыс. руб. для жителей городов-миллионников, от 100 тыс. для жителей других городов.

При этом предельная сумма кредита составляла до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах.

В январе этого года правительство расширило программу по льготной ипотеке для IТ-специалистов. Такие кредиты стали доступны сотрудникам большего числа аккредитованных компаний (20 тыс.) в возрасте от 18 до 50 лет (ранее — в возрасте от 22 до 44 лет).

Власти смягчили требования и по минимальной зарплате специалистов — 120 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах. Для столичных айтишников требования остались прежние — не менее 150 тыс. руб. в месяц.

Также был установлен новый срок работы в компании после оформления кредита — пять лет. При увольнении сотрудника льготная ставка будет сохранена в течение шести месяцев.