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Власти перевели расчеты пошлины за экспорт зерна в рубли

Ранее базовые цены для расчета таможенной пошлины были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

В формуле расчета ставки вывозной пошлины применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, установленный ЦБ за пять рабочих дней до даты расчета.

Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс. руб. за тонну; на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 руб.; на подсолнечное масло — 82,5 тыс. руб.

Материал дополняется.

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Теги
Полина Мартынова
зерно таможенные пошлины
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