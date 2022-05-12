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В конгрессе США приняли законопроект о соблюдении санкций против России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о том, как американские финансовые учреждения должны соблюдать санкции против России и Белоруссии. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Инициативу поддержали 418 конгрессменов, против высказались два человека. Далее инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту США Джо Байдену.

Данный законопроект необходим, чтобы уточнить «неопределенность относительно того, в какой степени» физические и юридические лица, которым принадлежат финансовые учреждения в США, должны соблюдать соответствующие санкции.

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В тот же день палата представителей США приняла еще законопроект. Он касается помощи Украине по сокращению ее внешнего долга. За инициативу проголосовали 362 конгрессмена, против — 56 человек. Согласно законопроекту, представители США в «каждом международном финансовом институте» должны добиваться «немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга», который имеет Киев. Также документ направлен на то, чтобы Минфин США требовал «облегчить долговое бремя для Украины» со стороны правительств и коммерческих организаций других государств.

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Конгресс США палата представителей США законопроект антироссийские санкции госдолг Украины
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