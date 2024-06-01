Правительство поручило внести поправки по изменению налогов в Госдуму
Правительство поручило внести в Госдуму пакет поправок по изменению налоговой системы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — указано среди решений, которые были приняты на последнем заседании правительства.
Минфин внес внес в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе 28 мая. Документ затронет основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
Ожидается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, а затем вступят в силу 1 января 2025 года. Минфин оценил, что объем дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы от предложенных налоговых преобразований в следующем году в 2,6 трлн руб.
Эта сумма соответствует 7,7% доходов федерального бюджета на 2025 год, которые планировались при принятии действующего закона о трехлетнем бюджете. Но доля в консолидированном бюджете, куда входят также региональные бюджеты, будет ниже.
В Минфине ожидают, что основной прирост дадут налог на прибыль (1,6 трлн руб.), НДФЛ (533 млрд руб.) и корректировки в УСН (около 350 млрд руб.).
В апреле глава Минфина Антон Силуанов оценил объем необходимого финансирования мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 1 трлн руб. в год. «Дополнительные деньги нужны», — констатировал министр.
Законопроект в том числе предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами.
Так, при доходах до 200 тыс. руб. в месяц НДФЛ останется на уровне 13%. Для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц налог составит 15%. Ранее в Госдуме рекомендовали установить 15% НДФЛ для доходов выше, чем примерно 150 тыс. руб. в месяц.
18% от части дохода будут выплачивать физлица с доходом в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц, 20% — с 1,67–4,17 млн в месяц, а 22% — при доходах выше 4,17 млн руб. в месяц.
С января 2021 года в России действует повышенный налог на часть доходов для тех, кто заработал за год больше 5 млн руб. (416,7 тыс. руб. в месяц).
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл