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Новые законы в России ,  
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Правительство поручило внести поправки по изменению налогов в Госдуму

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Ранее Минфин разработал пакет поправок, который затронет НДФЛ, НДПИ, УСН и налог на прибыль организаций. Минфин оценил, что от предложенных налоговых изменений дополнительные доходы бюджетов составят 2,6 трлн руб. в 2025 году
Фото: Олег Ельков / Shutterstock
Фото: Олег Ельков / Shutterstock

Правительство поручило внести в Госдуму пакет поправок по изменению налоговой системы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — указано среди решений, которые были приняты на последнем заседании правительства.

Минфин внес внес в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе 28 мая. Документ затронет основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

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Фото:duma.gov.ru

Ожидается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, а затем вступят в силу 1 января 2025 года. Минфин оценил, что объем дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы от предложенных налоговых преобразований в следующем году в 2,6 трлн руб.

Эта сумма соответствует 7,7% доходов федерального бюджета на 2025 год, которые планировались при принятии действующего закона о трехлетнем бюджете. Но доля в консолидированном бюджете, куда входят также региональные бюджеты, будет ниже.

В Минфине ожидают, что основной прирост дадут налог на прибыль (1,6 трлн руб.), НДФЛ (533 млрд руб.) и корректировки в УСН (около 350 млрд руб.).

В апреле глава Минфина Антон Силуанов оценил объем необходимого финансирования мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 1 трлн руб. в год. «Дополнительные деньги нужны», — констатировал министр.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Законопроект в том числе предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами.

Так, при доходах до 200 тыс. руб. в месяц НДФЛ останется на уровне 13%. Для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц налог составит 15%. Ранее в Госдуме рекомендовали установить 15% НДФЛ для доходов выше, чем примерно 150 тыс. руб. в месяц.

18% от части дохода будут выплачивать физлица с доходом в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц, 20% — с 1,67–4,17 млн в месяц, а 22% — при доходах выше 4,17 млн руб. в месяц.

С января 2021 года в России действует повышенный налог на часть доходов для тех, кто заработал за год больше 5 млн руб. (416,7 тыс. руб. в месяц).

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