Цена нефти Brent за день упала более чем на $3

Цена нефти Brent за день упала более чем на $3

Накануне, 30 мая, на закрытии торгов стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent оценивалась в $65,33. Последняя сделка 31 мая завершилась на уровне $61,69

Фото: Hasan Jamali / AP

За последние сутки августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали в стоимости более чем на $3, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Торги 30 мая Brent закрыла на отметке $65,33. День она начала уже на уровне $65,09. Последние сделки на 23.59 мск были закрыты на отметке $61,69. Цена на нефть за сутки упала таким образом на $3,64.

Минимальной отметки 31 мая нефть марки Brent достигала в 22:15 мск, упав до уровня $61,39 за баррель. Это самый низкий показатель с 11 февраля этого года, тогда цена нефти Brent опускалась до $60,9.

В целом за день августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 3,64%. Днем 31 мая впервые с середины февраля они снизились в цене ниже $64, вечером этот показатель упал уже ниже $63.

Нефть продолжает падать второй день подряд. Bloomberg объясняет это опасениями инвесторов, связанными с обещаниями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики (эта страна, поясняет Reuters, является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти).