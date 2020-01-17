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Экономика ,  
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Газпром попросил Германию вывезти Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream и Nord Stream 2 в своих заявлениях ссылаются на немецкое законодательство о защите инвестиций
Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства. Ожидается, что документы операторов трубопроводов будут рассмотрены до 23 мая после консультаций с другими странами Евросоюза.

В своих просьбах операторы апеллируют к тому, что в правилах ЕС может быть сделано исключение, если речь идет о необходимости защиты инвесторов в Германии. Помимо этого, доказать свою правоту компании смогут, если немецкие власти посчитают, что их деятельность положительно влияет на энергобезопасность стран ЕС.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС 2009 года, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что Газпром сможет использовать «Северный поток-2» после завершения его строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

В сентябре прошлого года суд ЕС по иску Польши принял решение, которое ограничило доступ Газпрома к трубопроводу OPAL – отводу от «Северного потока». Поскольку российская компания по нему могла бронировать лишь половину мощности трубопровода, его загрузка была снижена.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Германия, Газпром
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