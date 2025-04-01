Глава МВФ увидела пользу для экономики Европы в росте оборонных расходов

Необходимость нарастить оборонные расходы заставила европейских лидеров «тщательно оценить, что они могут сделать», это привело к улучшению перспектив экономического роста, заявила глава МВФ

Кристалина Георгиева (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Увеличение расходов на оборону, которое планируют страны Европы, положительно повлияет на темпы экономического роста региона, заявила в интервью Reuters главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Она отметила реформу «долгового тормоза» в Германии — конституционных ограничений на госзаимствования, которые были введены после финансового кризиса 2008 года, чтобы препятствовать росту бюджетного дефицита. Победивший на выборах блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) предложили отменить его для оборонных затрат, превышающих 1% от ВВП. Бундестаг одобрил поправки в Основной закон, необходимых для увеличения расходов на оборону.

По словам Гергиевой, необходимость инвестировать в оборону заставила европейских лидеров «тщательно оценить, что они могут сделать», это привело к «умеренному улучшению перспектив» экономического роста.

В 2024 году расходы ЕС на оборону составили €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, по данным Европейского оборонного агентства. Целевого показателя НАТО для трат на военные нужды 2% ВВП достигли две трети членов альянса. По предварительной оценке Евростата, представленной в январе, рост экономики еврозоны в 2024 году составил 0,7%, в ЕС — 0,8%.

Европейские лидеры обсуждают повышение расходов на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа: многие не уверены, что при нем смогут рассчитывать на защиту США, как это было на протяжении десятилетий, отмечал Reuters.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ReArm Europe стоимостью €800 млрд, отметив, что Европа живет в «самое опасное время» и потому ей требуется «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность». Лидеры ЕС одобрили инициативу, договорились ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования, назвали приоритетом назвали закупку систем ПВО, беспилотников, артиллерии, ракет и боеприпасов, а также указали на необходимость защиты критической инфраструктуры.